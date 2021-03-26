清明連假車潮湧現，新北市樹林分局規畫清明掃墓、假期旅次車潮交通疏導重點，自連假前2個假日、4月2日至5日（星期五至星期一）止，將在樹林各重點路口派遣員警及義交，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

清明4天連假將到來，假期前2周假日將湧現車潮，為把關用路人及掃墓民眾交通安全，樹林分局將加強樹林區示範公墓納骨塔、第六公墓、生命紀念館及軍人公墓等周邊道路，進行交通疏導管制措施，另通往墓園的路幅狹窄，樹林區公所將在4月4日早上7時至下午3時闢駛往返納骨塔、第六公墓等2線的免費掃墓專車，呼籲掃墓民眾多加搭乘。

樹林分局長陳永昌表示，區公所為考量防疫，將實施量測體溫及納骨塔人數總量管制，並規畫樹林區東佳路、武林街等2路段3月27、28日及4月2至5日7時至16時開放紅黃線停車(武林街開放4月4日7時至16時)，如要自行開車前往的民眾，務必要遵守交通疏導管制路段規定，倘有違規停車，將加強取締與拖吊；同時呼籲民眾響應「網路祭祖掃墓」理念，避免群聚風險，並注意交通管制時間及路段，以免行程受阻。

樹林區各公墓110年4月4日實施交通管制(禁止汽車進入)地點：

1. 市立納骨塔(光興街400號)：光興街166號及南寮福德宮前(禁止汽車進入)、保安街2段45巷口(視交通狀況管制)、北靈宮三岔路口從桃園方向上山車輛只准左轉下山，以避免與區公所規劃接駁車交織。

2. 第六公墓：中山路、東佳路口平交道口(禁止汽車進入)。

(中時 )