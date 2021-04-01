台鐵局今早發送限量500套「EMU900型空調通勤電聯車首航」紀念套票。（陳彩玲攝）

許多民眾昨天晚上10點多搭車北上到基隆，等了一整晚。（陳彩玲攝）

台鐵局今早發送限量500套「EMU900型空調通勤電聯車首航」紀念套票，不到一小時搶購一空，有民眾昨天晚上10點多搭車北上到基隆，等了一整晚，直接睡在火車站，但仍直呼值得。

紀念套片內含上、下午名片式月台票各1張，每套售價100元，限量500套，相當珍貴，台鐵訂在早上8點開始販售，每人每次限購2套，昨天晚上已有民眾開始排隊，不少人從南部北上，其中一名黃姓大學生昨晚從楊梅搭車到基隆站，晚上直接睡在火車站，他表示，不辛苦、很值得。

台鐵基隆站長應志清表示，這次紀念套片限量500份，8點開始販售，全被秒殺，不到1個小時就賣完。但因紀念票實在太搶手，有一度因為民眾離開位置引發爭議，台鐵更請警方到場協助，所幸未發生爭執，台鐵說，開賣前有事先規定民眾要在現場排隊，不能用東西占位。

台鐵指出，EMU900型於去年 10月24日抵台，歷經半年以上測試、調校，以及嚴謹的試運轉測試後，已於3月29日正式取得安全營運證明，將於下午舉辦首航儀式，從樹林車站出發到基隆車站，此外，4月4日及5日也會投入清明連假疏運，預計開行5450次樹林至花蓮、 5455次花蓮至樹林，以區間快方式服務旅客，清明連假後EMU900型電聯車將定期行駛於苗栗至基隆區間。

(中時 )