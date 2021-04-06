為了體恤母親的辛勞，讓媽媽不用在廚房忙進忙出，國賓粵菜廳及國賓川菜廳自5月1日至31日分別推出六人份的「犒賞媽咪外帶團圓餐」，由國賓大飯店行政總主廚林建龍及國賓川菜廳主廚徐鳳欽親自設計並監督的外帶餐點，嚴選多種頂級食材，打造兼具養生與極致美味的菜色，在家就能輕鬆享受五星飯店手藝。

國賓粵菜廳推出頂級的外帶套餐，其中最讓人垂涎三尺的「極品海味養生鍋」，嚴選上等花膠筒、關西刺參、鵝掌、日本干貝、特級竹笙及汁多味厚的南非活鮑等高級食材，加上熬煮8小時的黃湯，製作這鍋海味極品，滋補清新且營養豐富，融合各種海陸上選食材的甘美，購買套餐即用日本進口特製砂鍋裝盛，這道極品於春節銷售時，顧客反應極佳，因此主廚特別選在母親節期間限時推出，替媽咪好好滋補一番。

其餘菜色則嚴選國賓的經典料理，包括「經典爐烤牛小排」爐烤慢炙將肉汁香甜淋漓呈現，呈現不同於香煎的風味層次；以及粵菜廳點菜率極高的「龍蝦細麵」，以高溫油炸龍蝦尾後收乾湯汁，淋上紹興酒香氣提味，細麵吸足滿滿醬汁十分誘人，套餐附有紅酒一瓶，讓媽咪徹底放鬆。

國賓川菜廳外帶套餐的品項更多元，「花膠燉全雞」匯集海鮮的鮮美及土雞的清潤，入口甘甜清鮮，讓媽媽暖胃更暖心，用日本進口特製砂鍋裝盛的湯品更能保存其原湯的醇香；「乾煎南非鮑魚」南非的好望角海域是大西洋和印度洋的交會處，那裡水流湍急、養分豐饒，是得天獨厚的鮑魚產地，在這種環境中生活的南非鮑魚具有肉質爽甜、鮮味濃郁的特點，肉質厚味道鮮甜彈牙，是難得一尋的人間美味，主廚以乾煎方式呈現鮑魚最鮮美的原味。

「澳洲和牛臉頰」嚴選澳洲和牛臉頰，細火慢滷3.5小時搭配多汁野菇，嗆入花雕酒，入口即化的口感令人陶醉；「蟹殼黃」香噴噴的蟹殼黃咬下時十分酥脆，滿口鹹香，令人回味無窮；「干鍋花椰菜」主廚先將肥肉煸炒出豬油，再把瘦肉和白花菜一起與辛香料炒香，花菜的甘美原味結合豐富香料的辛香滋味，呈現出溫和香辣的鮮食感。

值得一提的是，今年國賓母親節暖心湯品獨家選用日本國家級傳統工藝品美濃燒「KOYO陶鍋」盛裝，沉穩的黑色鍋身搭配豔暖橘色鍋蓋，為佳餚錦上添花。美濃燒融合了日本燒陶古技藝與現代化的設計，與一般陶器最大的不同在於燒製窯溫高達攝氏1200度以上，遠超過常見的攝氏800度，高溫不僅讓鍋體不易褪色，坯體中的金屬亦經充分氧化，因此金屬含量遠低於日本國家標準，兼具美觀、健康與環保特性。

當典雅精緻的日本美濃燒鍋遇上經典熱賣的國賓川粵湯品，傳承近一甲子的職人匠心與大廚精湛手藝碰撞出全新火花，享用完暖心湯品後，鍋子可重複利用，除了能直火烹煮外，保溫效果更長達數小時，是居家料理必備良伴。

(中時 )