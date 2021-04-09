晶華國際酒店股份有限公司3月份集團合併收入為新台幣4.56億元，比去年同期的新台幣2.97億元、增加53.71％，主要係疫情已平穩，致台北晶華餐飲及麗晶精品收入大幅成長。另本公司太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂業績仍持續成長。累計1-3月合併收入為新台幣15.47億元，比去年同期增加 13.46％。

晶華表示，在國門不開，內需消費市場熱絡的狀況下，專精於服務高端市場的麗晶精品各店家營運狀況良好，今年第一季的業績和去年同期營收相比大幅成長了80％，會員人數也史無前例的成長了40％。

由於麗晶精品擁有與五星級飯店共構的優勢，在防疫期間積極整合晶華酒店的餐飲與住房資源推出各式「城市度假專案」，進而提升房客一站式消費的機會。同時間，各大國際精品看好台灣金字塔頂端客層在珠寶腕表領域的消費力，紛紛洽商進駐商場或加碼升級店裝。此外，更增加高端餐飲品牌進駐比重，以精品美食生活聚落的概念帶動人潮與買氣。

而麗晶精品最擅長的貴賓服務則持續進行「VIP服務禮遇升級」，購物管家的角色已經晉升為與顧客關係更為緊密的生活管家，更吸引了頂級車商及信用卡等攜手展開多元的「跨界行銷合作」。第二季，麗晶精品將攜手旗下星級餐廳結合總統套房私廚晚宴以及私人管家的導覽服務，推出的兩天一夜的「米其林巨星之旅」，獲得美國運通黑卡會員的青睞，提供高端消費者更高品質的城市度假體驗。展望2021年，麗晶精品將持續深化上述的策略方針與既有優勢，打造更優質的購物環境、提供非凡的購物體驗。

隨著5月母親節檔期來臨，台北晶華酒店特別規劃出多款別出心裁的過節方案，包括五款「母親節闔家外帶美饌」、以及兩款「母親節蛋糕」。一樓的栢麗廳也將餐檯及座位延伸至一樓中庭，增加45％的座位、並集合泰市場以及義饗食堂的菜色推出「Super Buffet超級自助餐」饗宴。5月8日晚間亦特別邀請到華語樂壇情歌天王–巫啟賢於三樓宴會廳舉辦「重回那一年」巨星演唱餐會。

晶華表示，今年更獨家與家事清潔服務平台「呼叫黃背心」跨界合作，推出「媽咪Relax」住房專案，入住即贈家事服務，專業人員將到府進行各式家電以及家具的深層清潔，創下觀光飯店行銷先例。期望以豐富多元的過節選擇，滿足闔家歡度佳節的需求，並增添集團營運動能。

(中時 )