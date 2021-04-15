歐股周三收漲。法國奢侈品集團LVMH軟體公司和思愛普(SAP)的樂觀獲利，推升大盤；不過德國經濟機構周三下調德國今年GDP展望，德國股市應聲下滑，表現落後其他歐洲股市，亦使歐股表現受抑。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.82點或+0.19%，為436.57點，僅低於歷史高點約0.2%。採礦股漲2.47%；石油天然氣股漲1.99%；旅遊休閒股漲1.35%。

採礦股大漲。高盛對銅礦商描繪了強勁前景，並認為，隨著投資人日益追求銅礦投資，可能會調高相關個股評級。

LVMH由於銷售強勁反彈，股價大漲2.8%，報611.80歐元。讓該全球最大精品集團股價衝上歷史新高。

德國DAX指數下跌0.2%，表現劣於歐洲夥伴股市的收漲。由於社交封鎖措施的延長，德國經濟機構大幅下調今年GDP成長預測，從4.7%下調為3.7%。

周三的經濟數據也顯示，歐元區二月工業生產下滑，包括德國也出現下跌。

然而ING歐元區經濟學家Colijn表示，潛在需求依然強勁，讓我們對歐元區今年稍晚的經濟重啟感到樂觀。

德國思愛普上漲1.11%，報113.4歐元。該企業軟體巨擘首季雲端銷售大增，並上調了全年營收展望。

美國大型銀行高盛、摩根大通、富國銀行的樂觀業績，亦提振市場信心。

在嬌生宣布延後歐洲疫苗供應後，投資人擔憂歐洲疫苗接種進度落後；然優異企業財報表現抵銷了疫苗擔憂。

在市場預期有一強勁的企業財報季以及全球經濟的快速復甦，讓歐股在近日創下全時的歷史新高。

根據Refinitiv IBES最新數據，泛歐STOXX 600指數上市企業，第一季獲利預期將增加55.7%，優於上周預測的47.4%。

英國最大零售商特易購(Tesco)下跌2%。該公司公布全年稅前獲利下跌20%。

易捷航空大漲5.8%。該歐洲第二大廉航預期五月底將出現飛行航班明顯增加。

(時報資訊)