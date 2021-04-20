後疫情的四大經濟體美國、歐元區、中國、日本，以美國地區服務業PMI表現最佳，顯示其經濟復甦與信心回升最為強勁。經濟樂觀復甦，亦吸引了資金進駐，根據EPFR統計至4/14當周，美股基金再獲77億美元的資金流入，連續三周吸金，全年累計流入金額達1,543億美元。日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文表示，在美股多頭行情延續下，建議投資人把握抗暖化商機的關鍵。

近期美股盤面變化焦點在經濟數據及企業財報，公布至目前資料皆是優於市場預期。經濟數據方面，首次申請失業救濟金人數、新屋開工、零售銷售、營建許可與工業生產、服務業PMI等多優於市場預期；在企業財報方面，如預期上季財報公佈到目前，皆優於市場預期，目前市場預估S&P 500企業第一季獲利預估可望上修至29.8%，優於去年第四季的5.8%上調。放眼今年，各季度美國企業獲利均可望繳出雙位數增幅，2021年全年獲利預估年增26.3%，有望支持美股多頭行情。

鄭慧文指出，拜登上任後，將氣候變遷問題列為美國國家安全與外交政策核心，推動乾淨能源研究投入1800億美元，投資電動車市場金額約1740億美元，祭出30億美元獎勵，推動離岸風電十年計畫。科技與工業將是把握抗暖化商機的關鍵。

(時報資訊)