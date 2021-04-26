美國3月新屋銷售遠高於市場預期，達15年來最高峰，且市場重新評估拜登調高資本利得稅消息後，科技、金融股再度領軍走揚。上周除台股一度創新高外，其餘新興亞股市場表現相對平淡，印度更因疫情失控，周跌幅達2%，成為跌幅最深的市場。上周外資幾乎全面抽腿新興亞股，僅台股維持連四周買進，淨流入6.2億美元，淨贖回最高的前三國家為南韓、印度、泰國，金額分別為14.5億美元、4.4億美元、2.8億美元，印度連2周遭贖回。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，長期由於全球經濟強力反彈，且市場資金充沛，修正幅度預料相對有限。目前權值股在外資買盤積極度不高下，將由缺貨概念、中小型電子、基本面好轉的傳產等族群輪動表現，但目前點位已高，建議投資人選股不選市。

葉松炫強調，市場持續關注美國拜登總統籌畫的8年2兆基建計畫。基建計畫分成「基礎建設」及「乾淨能源」兩部分；「基礎建設」部分將因造橋、鋪路而帶動塑化、鋼鐵、水泥等原物料類股的新增需求，其次也因更新寬頻網路與基地台設備而帶動網通、半導體訂單勁揚。「乾淨能源」部分將廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新，電動車、太陽能、風電、儲能等綠能相關供應鏈將因此受惠。

(時報資訊)