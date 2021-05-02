大陸保險科技企業水滴1日向美國證券交易委員會（SEC）更新招股書文件，確定發行價格區間為每股ADS（美國存託股）10到12美元，擬發行3千萬股ADS（行使超額配股權前），預計初始募資額約4億美元，公司估值超過50億美元。

水滴成立於2016年，其旗下保險經紀平台水滴保、眾籌平台水滴籌分別是大陸最大的獨立第三方保險分銷平台、最大的個人大病籌款平台。水滴於2021年4月17日向SEC提交申請，擬在紐交所上市。

每日經濟新聞報導，水滴在更新招股書中公布部分基礎投資者名單，博裕資本、厚朴資本、美團共同創辦人王慧文合計下單認購水滴2.1億美元的等值股份。其中，王慧文的家族信託基金Kevin Sunny投資3千萬美元，博裕資本投資1億美元，厚朴資本投資8千萬美元。

在IPO之後，水滴創辦人兼執行長沈鵬、共同創辦人楊光、胡堯股權合計為24.4％，擁有71.2％的投票權。騰訊持股20.4％，博裕、高榕、瑞再分別持股11％、6％與5.2％。

沈鵬曾表示，水滴籌是一個非常好的網友健康保險意識的教育平台，借助水滴籌能夠正確普及進行保險保障的價值和必要性，將適合的產品推薦配對給不同的消費者。而商業變現則主要來自水滴保。

市場分析，水滴最核心的優勢在於離重病患者更近，能夠精準地找到需求，然後提供更具性價比的服務。未來能否在健康服務領域取得突破性進展值得關注。

(工商 )