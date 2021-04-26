小編今天（26日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是特斯拉、蘋果、高通等重要指標性企業本周將陸續公布第一季財報，市場期待傳出好消息，帶動台股相關供應鏈，隨加權指數突破各大外資預期高點，電子類股重新接掌多頭兵符，觀察外資機構持續調升台股企業獲利預測、台灣GDP預期亦被各研究機構上調，引領台股再戰新高峰，叩關萬九機會正在提高。

【1】美超級財報周登場 電子股重返主流

美股超級財報周登場，特斯拉（Tesla）、蘋果等科技巨擘本周攜手出擊，將公布第一季財報，甚至提供第二季財測指引，搭配國際資金23日在台股先一步出現由傳產轉回電子跡象，市場期待國際大廠財報傳佳音，帶動相關供應鏈，引領台股再戰新高峰。

【2】貨機機師再添二例確診 華航打疫苗優先 不排除停飛

華航貨機機師確診再添二例，1周內已有七名機師確診，且感染源仍待釐清，引發本土社區感染風險加劇。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，華航已明白事情嚴重性，決定將檢驗與施打疫苗列為主要目標，派飛排在第二位。也就是說，若因施打疫苗而導致機組人員不足時，不排除停飛。

【3】兩貨物稅優惠延長拚本會期三讀 助汽機車及節能家電買氣

拚內需，立法院財委會28日將力拚兩大租稅優惠措施完成初審，本會期三讀通過，包含將汰舊換新中古汽車減徵貨物稅5萬元、機車4,000元延長五年；購買節能家電減徵貨物稅延長二年。經濟部評估，可增加25萬輛汽車、10.6萬輛機車汰換量；節能家電首年可增加59.5萬台採購，對汽機車及節能家電衝高買氣大有助益。

【4】成本壓力爆表 紙箱5月中恐再漲

迫於近半年來原物料成本驚驚漲，加上歐美日疫情再起，原物料短缺報價上漲短期無紓解跡象，市場傳出，工紙紙箱三雄承受成本壓力爆表，醞釀今年來二度調漲價格適度反應成本，就看誰先凍袂條開第一槍，最快可能在5月中喊漲，推估漲幅在10％或以下，較第一季溫和。

【5】Fed本周會議 可望釋近期最樂觀看法

美國聯準會（Fed）27日和28日舉行四月貨幣政策會議，外界認為Fed在會後聲明可能將對美國經濟釋出近期最樂觀看法，儘管如此，Fed現行的貨幣政策立場也不會改變。高盛與花旗等投行預期Fed在今年下半將對外暗示寬鬆退場，不過真正採取行動最快也要等到2022年。

(中時新聞網)