台北股匯雙升，新台幣匯價今早盤再升破28元整數關卡，「27」字頭重現市場。台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以28.080開盤，小升3.1分，隨後在股盤中再創高漲逾百點後，新台幣匯價開盤1小時內再衝破28元整數大盤，早盤重現27.978元匯價。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，雖然台股再創高，但目前仍有干擾因素影響市場變化，其一，是美中貿易戰後續情況，由於美國列出七家中資公司於黑名單，造成雙方敏感神經被挑起，仍在攻防之中；其二，有關環保議題，美中雙方皆已出席4月22與23日全球氣候高峰會，倡議環保話題，希望能協助全球環保議題，然而也帶動天然資源等產業，周書玄認為，探究貿易戰與環保兩個議題背後，皆有利於台灣企業發展，持續看好環保節能減碳與台灣製造的話題，也有利台股相關族群表現。

永豐金證券則表示，上週集中市場出現6500億的大量，確實超乎市場想像，但是這是在現股當沖與當沖降費等優惠條件下產生的，所以情有可原。從過去多頭市場爆量的經驗來看，首度爆出驚人大量，通常伴隨收黑，但這常是市場第一次換手，未來還有空間，這可以參照2000/1/11首度出現3256億成交量的經驗。

匯銀分析，受到台股再度攀高，上午外資及出口商紛紛進場拋匯，推升台幣再衝破28元整數大關，後續仍要視台股收盤表現，以及外資盤後的進出數據。標普全球評級(S&P Global Ratings)上周調升台灣信用評等至「AA」。睽違19年，標普首度調整台灣主權評等，前次調整為2002年底。央行特別強調，該報告認為，台灣金融體系流動性充裕，央行貨幣政策極具彈性、貨幣管理健全，使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

(時報資訊)