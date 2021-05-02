「跑步者」雜誌在今年5月發行的月刊中，以3頁篇幅介紹花蓮太平洋縱谷馬拉松。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

「跑步者」的報導中，還特別介紹花蓮太平洋縱谷馬拉松的獎牌設計理念。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮太平洋縱谷馬拉松依山畔海的賽道設計，被讚譽為台灣最美的賽道，去年被跑友關注的運動筆記網站列為熱門賽事年度大賞之冠後，今年也被日本銷售第一的「跑步者」雜誌報導。花蓮市長魏嘉賢盼能藉由海外報導，讓太平洋縱谷馬拉松的賽事登上國際舞台，提供國外馬拉松跑者更多賽事資訊。

太平洋縱谷馬拉松2013年推出首屆賽事，廣受好評，隔年卻花蓮縣政府推動運動路權法制化，賽事暫停辧理，直到2016年才恢復。由於依山畔海的賽道超級吸睛，且每屆賽事都會規畫不同主視覺及具地方特色的獎牌，吸引跑友關注，參賽人數逐年增加，去年更創下歷年報名紀錄，突破8千人。

今年初，國內最大路跑網站「運動筆記」公布的2020年度排行榜大賞中，去年12月5日的2020太平洋縱谷馬拉松在熱門賽事榮登第一名，領先東京馬拉松，知名度瞬間飆升，引起「跑步者」雜誌的關注，並在今年5月發行的月刊中，報導去年的賽事，包括當天競賽狀況、花絮，及奬牌設計等。

「跑步者」的報導中，以3頁篇幅介紹太平洋縱谷馬拉松，除報導去年的賽事中，當地人如何利用音樂、舞蹈及烤豬活動替跑者加油，也分析地方如何利用運動行銷觀光，此外，還特別說明其獎牌設計，花蓮共13鄉鎮市，每年會選出一個鄉鎮做為當年主題，選手每年跑完全程時逐一獲得獎牌，之後可將13個獎牌組合成一個同心圓，以鼓勵跑者每年堅持跑步，達成目標。

魏嘉賢說，「跑步者」在日本的發行量每月為27萬本，是日本銷售第一的運動雜誌，這家雜誌社每月都會針對馬拉松運動賽事做相關報導，包括賽事內容及選手專訪。然而，花蓮的賽事能夠受到該雜誌社的重視，這是對太平洋縱谷馬拉松選手們及全體工作人員的肯定及激勵。

此外，太平洋縱谷馬拉松今年將邁入第7屆，預計在12月4日舉辦，目前團隊正在籌備中。

(中時 )