許家人簽署同意書後，門諾醫院醫護團隊以及東區器官勸募暨移植中心4月中旬啟動無心跳器捐流程，摘除器官。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

19歲許姓男子生前帥氣模樣。捐出器官讓愛留在人間。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮19歲許姓男子，日前騎機車自撞，傷勢嚴重，家屬尊重他生前曾表示放棄急救意願，決定捐出器官。門諾醫院醫護團隊以及東區器官勸募暨移植中心，當天即啟動無心跳器捐流程，摘除許姓男子肝臟、腎臟、眼角膜，5名受贈者術後狀況良好。看著兒子的最後一面，許媽媽說「兒子只是換個方式看世界」。

許男上個月騎機車自撞，造成創傷性顱內出血合併腦幹衰竭，昏迷指數僅剩3分，家屬不忍他插管受折磨，再加上許男曾向家人表達過放棄急救的意願，父母親有感於兒子天性樂觀，樂於助人，決定接受「無心跳器捐」的方式，幫助更多病患延續生命。

「這就是將心比心」，許媽媽說，雖然我們不是富裕的家庭，但如果有能力幫助別人，我們會盡力去做，何況兒子生前就是一個熱心又雞婆的個性。器捐雖然是家人們共同的決定，但看到更多的生命再度燃起希望，彷彿就是兒子送給家人最後也是最美好的一份禮物。

在門諾醫院醫護團隊以及東區器官勸募暨移植中心的協助下，當日立即啟動無心跳器捐流程，團隊摘取1顆肝臟、2顆腎臟以及2枚眼角膜共5人受惠；其中腎臟受贈者39歲與51歲洗腎多年的男性患者，肝臟受贈者則是70歲女性，眼角膜則由22歲與54歲男性患者接受移植，受贈者術後狀況皆良好且陸續出院，而這也是花東地區首例無心跳器捐案例。

門諾醫院社工課長李冬梅表示，無心跳器捐是指「心臟停止死亡後器捐」，比腦死後器捐更加困難且必須分秒必爭，器捐者在心跳停止5分鐘後，醫師必須盡快執行摘除手術，才能降低器官受損。器官捐贈不僅讓生命得以延續，也讓捐贈者的愛留在人間，盼獲更多的人能夠支持，將小愛化為大愛，造福更多需要的人。

(中時 )