華南銀行今(13)日與台灣大學舉行簽約儀式，華南銀行將在5年內，總計提供新台幣1250萬元作為獎學金，協助台大清寒學生，在求學過程中減輕經濟負擔，並能專心向學、生活無虞。
「華南銀行捐贈臺灣大學獎助學金簽約儀式」今日在台大舉行，台大校長管中閔與華南銀行董事長張雲鵬共同出席，簽署5年捐贈合約。
台大表示，華南銀行透過獎學金長期捐助計劃，自2016年以來，持續捐贈台大，鼓勵學子努力向學，並積極參與社團活動。從今年起又將再連續5年，每年捐款新台幣250萬元，其中150萬元資助台大「希望入學計劃學生獎助學金」，50萬元資助「希望出航獎學金」，50萬元資助「學生社團及活動經費」，5年總計提供1250萬元作為獎學金。希望幫助台大清寒學生。
台大指出，為照顧更多有需求之經濟不利校內學子，設置「希望入學計畫」，內容包含四大項：一、希望入學計畫；二、希望助學計畫；三、希望關懷計畫；四、希望就業計畫。
台大提到，依照計畫，提供學子從入學、助學、關懷到未來輔導就業等全面性專人協助。盼藉由經濟及學業的協助，讓更多的弱勢學生透過教育獲得翻轉機會，未來服務社會人群。期望更多企業加入捐助行列，成為學子求學路上點亮人生的一盞明燈。
(旺報 )
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