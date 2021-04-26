漲風未歇，外資續進，再寫新高。美股四大指數上周五整齊收高，提振亞股今日多頭士氣，台股集中市場繼上周五再登17300關後，今日續開高78.09點，盤中在航運、電纜、鋼鐵、橡膠等原物料漲價概念族群持續強攻，輔以電子權值軍團助攻下，多頭積極搶進，一連拿下17400、17500兩座城池，臨收晶圓雙雄、面板雙虎、DRAM雙雄、聯發科(2454)、旺宏(2337)等重量級電子股攜手甩尾，大盤重踩油門，終場飆漲272.02點、為17572.29點，再創歷史新高，成交值增至4680.48億元；總計642家漲、277家跌、81家持平。

類股方面，今日漲幅前三名均由傳產包辦，包括電器電纜漲6.87%、航運漲6.87%、鋼鐵漲5.21%，其餘陶玻、橡膠、造紙、金融皆漲逾2%；電子方面則以光電漲2.45%表現最佳，半導體漲1.96%居次，其他電子跌0.45%最差。

籌碼面，今日外資(不含外資自營商)連續第三日買超、再買160.1622億元，投信賣超6.6831億元，自營商買超48.2671億元，三大法人買超201.74億元；4月以來至23日，外資買超385.91億元，投信賣超9.96億元，自營商買超38.45億元，三大法人買超414.40億元；4月至26日止，外資買超546.08億元，今年以來賣超2894.22億元。技術面，5日RSI為80.35，10日RSI為76.31；9日K值為88.38，9日D值為86.44；20日乖離率為3.91。

盤面上，航運股今日受BDI指數23日連7漲、收盤2788點激勵，全面走強，陽明(2609)、中航(2612)、萬海(2615)、台航(2617)、裕民(2606)等9檔攜手亮燈，成為今日大盤攻頂大前鋒。聯發科(2454)法說28日登場，3外資最新研究報告大讚聯發科營運續旺，其中歐系外資喊價至1500元，激勵股價一度衝上1,090元，終場收1070元、漲幅3.38%。聯電上周五ADR大漲9.48%，周三法說在即，今日交投火熱，股價收61.8元、漲幅8.42%，並衝出50.9萬張大量，帶動台積電(2330)同步收高在610元。台股當沖熱絡，金融股價量齊揚，證券業市占比較高的開發金(2883)今日強攻漲停、收13.5元，高雄銀(2836)漲5.31%、富邦金(2881)漲4.57%、新光金(2888)漲4%、群益證(6005)漲2.99%，拉抬金融類指漲2.18%。

分析師指出，目前市場資金充沛，各類股輪動快速，盤面上航運、塑化、鋼鐵、面板等類股量能皆有放大，惟就電子股成交量來看僅約50％比重，量能仍顯不足，後續若要繼續上攻，仍需觀察電子權值股，能否帶量領軍向上突破，建議留意追高風險。分析師表示，台股目前擁四利多，包括台幣升值使資金行情延續、原物料報價上漲、4月外銷訂單可期、蘋果新機帶動拉貨效應；但提醒留意五大訊號：爆量長黑、成交量縮至3500億元之下、跌破月線、百檔跌停，以及外資期貨有近3萬口空單，留意本周摩台期壓低結算。

(時報資訊)