華爾街早盤疲軟以及歐洲貨幣升值，抵銷了企業財報堅實表現。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌0.31點或0.07%，為442.18點，從上周五的歷史高點小幅回落。汽車股在早盤一度領漲2%，收盤領跌1.6%，表現最差；表現次差類股為科技股。

歐股上午一度上衝測試歷史新高，午後在歐元和英鎊對美元的上升之下，歐股開始下跌。另美股在早盤的低開，道瓊從歷史新高的滑落，也讓歐股投資人尋求獲利了結。

德國DAX指數從歷史高點滑落，跌0.59%。對於國內疫情的擔憂，打擊了投資信心。

法國最大汽車零組件供應商佛吉亞(Faurecia)跌3.8%，抹去早盤的大漲；雖然該公司第一季業績表現超乎預期。

據Refinitiv IBES數據顯示，泛歐STOXX 600指數上市公司第一季獲利預計大增55%，遠優於去年同期大跌40%表現。目前僅有2%的企業公布財報，然有八成符合該獲利預期。

義大利足球隊Juventus大漲18%。包括Juventus和曼聯(Manchester United)等歐洲頂級足球俱樂部宣布，將切割和脫離歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽，另立歐冠杯聯盟賽事。

丹麥銀行(Danske Bank)大跌2.4%。荷蘭檢方將丹麥銀行執行長Chris Vogelzang列為荷蘭銀行(ABN Amro)洗錢案的調查對象(Vogelzang曾為荷銀董事成員)，Vogelzang周一宣布辭去執行長職務。

荷蘭銀行大漲2.3%。該銀行周一與荷蘭檢方就洗錢案的控訴達成4.8億歐元(約5.7億美元)和解協議。

歐洲公債殖利率上升，導致歐元區銀行股上揚，推升了以銀行股為主的西班牙IBEX指數上漲1.1%，來到近一個月高點。

(時報資訊)