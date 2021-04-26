拜登終究要調高富人稅，調高富人的資本利得稅從20%上調至39.6%，美股應聲下跌(擔憂富人賣股)，台股走勢跟美股脫鉤，23日電子股轉強帶動指數走高，不過，電子占大盤比重僅5成附近，暫以跌深反彈視之。

從盤面結構看，原物料族群在22日爆大量震盪後、23日拉回，但因為占比仍有5成，因人氣還在，故傳產拉回後會有搶短買盤進來，不至於馬上結束。

目前市場正處於電子、非電的交接期，經驗上，強勢的傳產股股價拉回後，部分獲利了結的資金會移到電子股，反過來說，電子股反彈後，也會有部分解套資金轉進傳產股，換句話說，現階段資金動向並不明確，但可以肯定的是，跌深的電子股會先做反彈。

整體分析，從電子比重僅5成附近，卻能造就普漲格局來看短線電子股的賣壓已漸消化，現在只等非電族的熱度降溫後，電子股就將重回市場焦點；面對現階段行情，可從低基期的電子族尋找操作機會，從產業趨勢分析。(倫元投顧提供)

(時報資訊)