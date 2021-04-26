兆豐金(2886)旗下兆豐銀開辦新財管業務，財管2.0於今日正式對外營運，提供新台幣1億元以上的高資產客戶更多金融商品和服務，首波將推出不受信評限制外國債券供客戶投資。

兆豐銀財管處副處長蕭哲霖表示，台灣企業習慣和很多銀行往來，兆豐銀授信和財管的服務紮實，單就服務境外資金回台就有10多名行員，全省理專約360人，未來會再召募新血。

金管會2020年底公布首批核准開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，共有3家銀行入選，兆豐銀行拔得頭籌成為公股行庫裡唯一取得財管2.0執照的銀行。

兆豐銀行消金事業群陳副總經理昭蓉表示，兆豐銀行近年來積極轉型發展財富管理業務，尤其是高資產客群的經營，從組織、人員、產品及服務進行全面的改造升級，除不斷優化理財顧問制度，強化同仁教育訓練，2020年更為資產超過億元的財富管理高端客戶打造「MegaLux Club」理財會員俱樂部，提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書等三大特色服務，另外，透過每週視頻影音「MegaFocus」提供獨到投資觀點，兆豐銀行持續從客戶視角出發，透過豐富完整的產品線與專業的財富管理團隊，提供高資產客戶量身訂作的高規格尊榮理財服務。

(時報資訊)