台股近日走勢強勁， 全球央行普遍調升今年經濟成長的預測、顯見復甦展望優於預期，富達國際表示，台股中長期後市料將持續上行，但仍應留意分散下檔風險。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，隨著疫苗開始施打，復甦展望佳，因此先前受到疫情重創的產業開始落後補漲，市場注意力已從過往在家工作和宅經濟等疫情受惠股，轉往原先受疫情重創的傳產類股，包括金融、航運類股。市場認為第一季財報表現應會相當強勁，S&P 500成分股已經公布的財報中，約3成的公司超出市場預期，遠超出過去5年平均值。此外，美國內需動能的先行指標零售銷售數據達到9.8％，遠高於市場預期，零售業庫存銷售比1.19，在歷史低點，預期後續可望存貨回補的需求。

富達國際指出，台經院本月向上調升今年經濟成長預估值至+5.03%（向上調升+0.73%），並表示台灣將持續受惠於全球需求復甦基調，外貿內需升溫帶動台股後勢，在貿易端，全年輸出年增率上修0.77%至5.64%、而預估出口金額更上調了5.3％至10.23％，訂單動能不減且在國內方面，晶圓代工、DRAM大廠陸續宣布將進行擴廠、擴增資本支出、五大電信業者5G基站陸續布建，綜觀上述，中長線題材可支撐台股續強。

白芳苹說，以台灣而言，近期外資單月雖然出貨，賣股將資金轉為美金匯出，但單月賣超部位僅40億美元左右，金額相對較小，加上擔憂被列入操縱國，央行尾盤沒有進場調節。近期台幣賣壓較弱以及央行未進行尾盤調節，匯損部分已反映在部分台廠營收上，但台商受惠於中美兩國疫情影響淡化，基本面強勁，訂單能見度高，股價有撐。

白芳苹進一步表示，近期全球晶片、面板需求強勁，供不應求，訂單能見度高、加上傳產如航運船期滿檔等利多消息頻傳，台股仍處於多頭格局，融資餘額不斷攀升，股市成交量放大，顯示市場參與熱度高，投資人宜注意市場是否過熱，且利多消息已反映在部分個股評價面，故可能短期出現漲多拉回的現象，投資人應謹慎留意並進行資產配置以此分散下檔風險。

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