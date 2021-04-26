美股經歷去年3月新冠疫情所引發的崩盤後，在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，美股指數強勁反彈，其中以科技股為首的那斯達克100指數從去年低點以來上漲將近1倍，但數據顯示，追蹤那斯達克100指數的ETF(QQQ)上周淨流出資金達60億美元(約1680億元新台幣)，創2000年網路泡沫破滅以來最高。

根據外國財經媒體數據顯示，QQQ創近一個月來首次周K線收黑。追蹤金融股的ETF今年以來吸引157億美元，追蹤能源與材料類股ETF則是分別吸引144億美元和49億美元資金流入，相較之下，科技股ETF至今只吸引39億美元。

串流影音服務龍頭Netflix上週公布的財報數據符合市場預期，但新增用戶數卻不如市場預期大幅增長，顯見在新競爭對手崛起、疫情恢復對宅經濟需求下降，讓投資人加快速度離開科技股。科技股在去年成為帶動市場主力，主要是宅經濟爆發、科技公司受惠於數位轉型等，QQQ在去年一整年大漲超過46%，遠高於追蹤標普500指數的ETF(SPY)近漲幅16%。

全球經濟面臨強勁復甦前景到來，加上2月底長天期美國公債標售狀況不如預期，導致10年期美債殖利率陡升，導致科技股在當時面臨大幅回調，QQQ從高點來算一度重挫10%，資金也流入景氣循環股。隨著市場消化情緒、10年期美債殖利率回落至1.6%以下，QQQ從3月回升，並繼續挑戰前高。

不過，本周蘋果、亞馬遜、Google 母公司 Alphabet、臉書以及微軟等科技巨頭將發布最新一季的財報，是否能開出遠優於市場預期的業績成績單，成為支撐科技股繼續上攻的動力。

(中時新聞網)