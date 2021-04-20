美股財報季開跑，根據Factset的統計及預估，第一季S&P500大企業可望繳出雙位數的獲利成長率，預估值為30.2％，較3月底的預估值22.3％再度明顯上調，從產業類別來看，以金融、非必須消費、原物料、資訊科技及健康照護等五大類股獲利增長料最為強勁，都在二成之上，分別為118.8％、106.1％、48.1％、22.5％和21.3％，不過能源及工業類股的獲利表現預估衰退逾一成。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美國政府再次提前疫苗接種計畫，年內群體免疫的預期升溫，伴隨著拜登整府公布8年2.25兆美元基建藍圖，加上聯準會（Fed）官員多預計2023年前不升息，加上美國經濟持續在復甦軌道上運行，包括製造業採購經理人指數、就業數據、新屋開工、消費者信心等數據表現亮眼，企業獲利亦明顯改善。

因此在基本面、政策面及資金面三者條件俱佳之下，仍相對有利於股市表現，不過操作上也須留意利率風險及疫情變化，建議採成長股與價值股並重的啞鈴策略，包括半導體、軟體、內需消費、金融、工業等類股可持續關注。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹認為，美國第一季財報大部分產業皆呈現復甦態勢，特別使市場中佔比最大的金融業財報更是表現不斐，基於預估壞帳提列下降、股票重啟回購及削減成本，今年金融業EPS可望獲得改善，信用展望轉佳也使得市場紛紛上調今年金融業獲利預估。

整體來看，產業基本面穩健向好，加上特別股利差具優勢，可望持續吸引資金進駐，表現仍可期待。配置來看，現階段相對看好大型金融機構發行的特別股，特別是資產負債強健的大型企業。

(工商 )