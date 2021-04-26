隨著疫苗開始施打，復甦展望佳，因此先前受到疫情重創的產業開始落後補漲，市場注意力已從過往在家工作和宅經濟等疫情受惠股，轉往原先受疫情重創的傳產類股，包括金融、航運類股。外資今再買超台股160.16億元。

保德信投信分析，雖然今年來外資對台股仍為賣超狀態，但台股表現反而在亞股中一枝獨秀，今年迄今大漲超過17%，優於越南股市的逾13%，更大勝南韓股市近11%表現。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示:市場認為第一季財報表現應會相當強勁，S&P 500成分股已經公布的財報中，約三成的公司超出市場預期，遠超出過去五年平均值。此外，美國內需動能的先行指標零售銷售數據達到9.8%，遠高於市場預期，零售業庫存銷售比1.19，在歷史低點，預期後續可望存貨回補的需求。隨著美國財報季來臨，預料台灣科技類股震盪漲跌將擴大，如Intel日前公布第一季財報，EPS報優於預期，相關設計和製造服務（ODM）、電子專業製造服務（EMS）和零組件供應類股表現轉佳。

白芳苹預期航運業上半年缺櫃缺艙等問題仍持續，運價維持在高檔，且在歐美下半年疫苗施打比例達到政策目標後，貨運需求量仍可能維持不衰，另外在鋼鐵方面亦有題材支撐，拜登政府欲推出2.25兆規模的基建刺激政策可望帶動鋼鐵需求，加以中國官方積極推動碳中和以回應氣候變遷議題，直接要求粗鋼產能減產，產量只減不增，但需求卻有5%以上成長，供需結構性改變對於鋼鐵基本面為長期利多，惟近期股價波動加大，宜待回檔伺機留意類股投資機會。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，雖然數據顯示經濟已明顯活絡，然而基於全球疫情疑慮上升，預期本週利率會議將維持寬鬆基調，而縮減購債訊息最快下半年才可能釋出，對於全球風險性資產仍有利。

(時報資訊)