波克夏公司（Berkshire Hathaway）的營業收入有所反彈，因為該集團的業務已從疫情中恢復過來。董事長巴菲特（Warren Buffett）在第一季度繼續積極回購波克夏股票，但步伐略慢。

波克夏第一季度營業收入為70.18億美元，較去年同期的58.71億美元成長20％。隨著經濟的重新開放，這家企業集團在保險、運輸、公用事業、零售和製造業等業務中所佔的地位得到了恢復。

在去年第一季度以創紀錄的247億美元回購代替交易之後，該公司回購了66億美元的波克夏股票。該公司在第四季度共費90億美元回購股票。

波克夏公司的現金儲備在本季度成長了約5％，超過了1454億美元。略低於去年第三季度末的記錄水平。隨著交易環境變得更具競爭力以及市場估值轉高，巴菲特一直處於觀望狀態。他在去年的年度會議上表示，他沒有看到像過去那樣有吸引力的公司，來促成大規模收購。

波克夏的股票投資也取得了可觀的收益，上一季度成長了約46.9億美元。但是，巴菲特已經告訴股東不要關注在季度投資收益和損失的波動上。

波克夏公司在一份聲明中說：「任何給定季度的投資收益（虧損）金額通常是沒有意義的，它提供的每股淨收益數字，可能對那些幾乎不了解會計規則的投資者產生極大的誤導。」

波克夏公司第一季度淨利潤總計117.1億美元，一年前，隨著股市的大跌，該公司的淨虧損為497.5億美元，這使該公司許多股權投資的價值大大降低。根據Refinitiv的數據，該集團上個季度的總收入為646億美元，高於華爾街估計的636.6億美元。

波克夏的年度股東大會將於美國東部時間星期六下午1:30在洛杉磯舉行，巴菲特和副董事長查理·芒格都將出席會議。這次活動實際上是第二次在線上，也就是沒有任何參加者的情況下舉行。

(中時新聞網)