傳產類股續旺，台股盤中指數大漲近200點再創新高！美股與台股持續開多頭趴，上周五美股再度攻高，台股也掃除上周四巨量收黑壓力，延續上周五收高氣勢，今天再由聯電(2303)、大立光(3008)接棒，搭配已旺到不行的航運股等持續帶領台股指數向前衝，在散戶螞蟻雄兵強勢搬象下，航運類股的長榮(2603)、裕民(2606)、陽明(2609)、志信(2611)、萬海(2615)、中航(2612)盤中股價亮燈漲停，慧洋-KY(2637)、新興(2605)盤中也強勢大漲，航運類股持續扮演多頭人氣指標。

鋼鐵類股亦有第一銅(2009)、春雨(2012)及新光鋼(2031)高掛紅燈，電纜股也有華新(1605)強攻漲停板，相較於傳產類股紅通通，電子類股相對寂寞，雖然台積電(2330)休兵，聯電(2303)卻適時出頭，盤中站上60元關卡，大立光及玉晶光(3406)股價回神，讓電子股表現不至於太差，截至11點40分為止，加權股價指數約17522點，上漲222點，成交量約3396億元，OTC指數為212.91點，上漲2.13點，成交量約701億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲6.65%，其次是電纜類股及鋼鐵類股，分別上漲6.5%及4.84%，表現較差者為油電氣類股、百貨類股及食品類股，其中油電氣類股下跌0.4%，百貨類股下跌0.39%，食品類股下跌0.16%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股，上漲2.91%，表現最差為資訊服務類股，下跌0.04%。

就技術面來看，上周在美股創高及傳產類股噴出帶動下，台股指數再創新高，終場加權股價指數以17300.27點作收，累計一周上漲141.46點，漲幅約0.8%，周K連5紅，日均量為4846億元，櫃買指數則持續高檔盤整，OTC收盤指數為210.84點，累計一周上漲0.1點，漲幅約0.05%，周K收帶上下引線的十字線，日均量約940.53億元；今天台股在傳產類股持續噴出下，指數開高走高，盤中指數站上17500點，再創台股指數新高；台股在上周四爆歷史天量開高走低跌逾百點，周五多方展開反撲收高，今天台股盤中指數續創新高，持續波段上漲格局，由於台股指數沿短期均線向上的漲升架構不變，且上周台股爆出天量，指數守穩17066點後再上攻，意謂多方籌碼未鬆動，在未見重大大利空前，台股指數仍有高點可期。

分析師表示，上周台股續創新高，目前各期均線維持多頭排列，技術線型續強。考量全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第一季財報登場，財報利多可期，有利多頭行情延續，建議持續偏多操作，選股以產品報價上揚、以及殖利率題材的類股，航運、鋼鐵、塑化、紡織、造紙、水泥、銅箔及板卡等族群。

美利達(9914)3月營收31.95億元，年成長68.14%，表現亮麗，料件供應漸增及船運增加、消化堆積庫存，使得營收來到新高水準。因自行車終端需求熱度高，加以供料與船運順暢度提升，營運後市看好；豐興(2015)因鋼價上漲，且補庫存使得條線客戶下單意願相當積極，今年第1季合併營收79億元，年成長21%，公司自結稅前盈餘8.38億元，年成長31%，公司帳上現金多，投資東鋼1.47萬張和中鋼(2002)7674張，相關持股推算今年現金股利收入可望近億元，增值利益更可期，均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)