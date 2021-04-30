隨國際鋼價上漲，鋼鐵族群漲勢引發市場關注，然其中具指標性的中鋼遭瑞銀證券調降評級從「買進」至「中立」，引起投資人擔憂鋼鐵族群股價是否已經反映；財金系教授指出，在新光鋼公布財報後，股價持續上升，並創下歷史新高，認為隨著鋼鐵個股財報陸續出爐，鋼鐵族群還會再呈現上漲的趨勢。

傳產原物料族群股價近期漲勢驚人，萬年牛皮股中鋼出現漲停，漲幅近5成，不過瑞銀證券卻將中鋼評等調降至「中立」，理由為其淨值比高出歷史均值的2個標準差，利多也反映於股價。

法人指出，鑒於美國政府推動基礎建設計畫，投入高達2.2兆美元的資金，用於公共基礎建設、新能源相關設施等項目，帶動全球鋼需提升，中鋼、中鴻的後市表現仍值得關注。

財金系教授鄭廳宜列舉全球大型鋼鐵廠如美國紐柯（Nucor）、歐洲米塔爾（Mitta）等，股價受惠全球鋼市都是以翻倍性成長，相較下中鋼漲幅未達5成，且還提到當股價脫離上軌道，也就是股價的壓力線時，即為強勢股，暫時還不用賣。

而針對其他鋼鐵個股，他認為隨著財報陸續公布，股價也將隨之上漲，依已公布財報的新光鋼來看，公布EPS獲利2元，股價也隨之大漲創新高；因此看好其他鋼鐵族群在財報公布後，股價有望再上漲。

新光鋼20日公布第一季財報營收為32.34億元，年增達50.66%，稅後淨利6.19億元，年增649.07%，EPS2月。

(中時新聞網)