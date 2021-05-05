聯發科Q1財報亮眼，比去年同期增長78%，引起華爾街日報注意，周三報導聯發科股價從去年以來暴漲1倍以上，躍升台灣第2大企業，市值達620億美元，已撼動高通的地位，並分析聯發科突圍關鍵，在於華為遭美國制裁、三星工廠停工及5G政策明確等因素。

報導指出，台積電是台灣半導體產業的亮點，但近期有另一家公司正在蓬勃發展，聯發科透過價格更實惠的晶片組贏得中低階市場的占有率，高通仍然在5G晶片組取得領先，但聯發科已開始積極追趕，並引用市調機構Counterpoint Research的調查，指聯發科已取代高通成為最大行動晶片製造商，今年仍可能維持此頭銜。

報導分析聯發科奮起的原因，其中美國制裁華為，讓小米、Oppo與Vivo的市占率提高，這些廠商都是聯發科的客戶，上一季全球出貨量達35%，已抵銷聯發科失去華為所產生的損失。

除此之外，突發性事件也讓聯發科得利，由於德州暴風雪導致三星工廠停擺，導致高通業務受到阻礙，高通部分射頻零組件由該座工廠生產，此狀況刺激聯發科業務成長。

由於需求暴增，大陸智慧手機廠商增加訂單，聯發科也調漲價格，另外5G晶片組的價格高於4G晶片組，轉向5G的策略也有所幫助，摩根士丹利預估今年全球5G滲透率將從去年的18%成長至47%。

總體而言，報導認為聯發科在晶片荒時期表現強勁，是出現突破性成長的關鍵，並提醒投資人應該關注這間來自台灣的競爭者。

(中時新聞網)