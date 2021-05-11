隨著憂慮通膨陡升、本土疫情再起，台股周二(11日)收盤重挫652.48點或3.79%、報在16,583.13點，迎來史上第三大跌點，上市櫃成交總量達8,035億元，創歷史天量。從各產業個股表現來看，台灣鋼鐵龍頭遭外資賣超逾8萬張，貨櫃雙雄陽明、長榮同遭外資賣超，反而玻璃族群指數抗跌，紡織股個股還有不少檔飆漲停板，以及反應疫情升溫的生技股，都有抵抗大盤暴跌的表現。

受惠於原物料漲價、缺櫃、銅價上漲等題材，近期航運、鋼鐵、塑化、紡織以及電器電纜類股都受到投資人熱烈追捧，甚至導致電子股成交比重罕見自7成跌至5成之下，但這也成為外資面對台灣本土疫情升溫、通膨陡升疑慮等利空因素浮現下，最先遭到賣超獲利了結的部位。

從上市類股指數表現來看，電器電纜、光電、電零組、電機機械等族群重挫超過6%，鋼鐵、觀光則是有接近5%跌幅，航運股早盤雖上漲，接近午盤開始下挫，終場下跌逾2%，上市金融股也走跌逾2%。雖然長榮、陽明遭外資大量賣超，但長榮股價終場仍收漲2.25%，陽明則是午盤後翻黑，終場收跌2.89%，另一檔貨櫃股萬海則是下跌近3%。

權值股方面，台積電、聯發科、鴻海分別有超過3%、6%、5%的跌勢，上市半導體類股以及電子股指數都有超過4%跌勢。

玻璃類股指數則是勁揚5.06%，但僅有台玻大漲6.22%獨撐大局，其餘個股包括冠軍、中釉等下挫超過4%。此外，紡織股4月營收表現創佳績，宏洲、東和、聯發、宏遠、集盛、嘉裕、如興等個股都亮燈漲停，南紡也大漲超過6%，紡織雙王儒鴻、聚陽同樣上漲超過1%，帶動上市紡織類股指數一度上漲超過3%，但受到大盤表現拖累，終場收跌0.07%。

隨著本土疫情升溫，高端疫苗11日大漲超過7%，國光生收漲3.59%，亞諾法上漲5.78%，大江上漲3.3%。

(中時新聞網)