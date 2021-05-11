上周非農數據遠遜於市場預期，導致美股周一(10日)那斯達克指數與費城半導體指數遭到暴殺，分別重挫逾2.5%、4.6%，導致台股今(11)日表現遭到拖累，加上本土疫情升溫，台積電、聯發科等電子權值股慘跌一片，連航運、鋼鐵、電器電纜等熱門股都跟著重挫，盤中指數一度重挫達775點，失守季線，尾盤跌勢收斂，收跌652.48點或3.79%、報在16,583.13點，守在季線之上，其中，鋼鐵龍頭中鋼遭外資賣超逾80萬張。

台股今日成交額7148.35億元，上市櫃成交總量達8,035億元，創歷史天量，也創下史上第三大跌點。三大法人賣超合計544.2億元新台幣，自營商賣超137.93億元，投信買超17.6億元，外資及陸資賣超423.87億元。台股「十千金」11日也慘跌，只剩下「五千金」，聯發科、祥碩、亞德客-KY、力旺、富邦媒等股價都掉到千元以下。大立光股價雖下挫逾3%，但不較矽力-KY跌幅大，重登股王寶座。

外資11日買超前10名，由高至低分別為：元大台灣50反1、元大滬深300正2、中信金、中石化、金寶、台塑、中華電、台橡、偉詮電、國泰金。其中元大台灣50反1、元大滬深300正2、中信金買超量達到萬張以上，元大台灣50反1買超更是達65,888張。

外資11賣超前10名，由高至低分別為：中鋼、聯電、長榮、新光金、陽明、台積電、鴻海、期富邦VIX、大成鋼、國泰台灣5G+。其中，中鋼遭外資賣超達逾116,597張，成交量達807,482張巨量，聯電則是超過6萬張、長榮達逾5.6萬張，台積電也遭賣超逾2萬張。

(中時新聞網)