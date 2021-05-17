台灣本土疫情加劇，造成指數連續重挫，因17日台北市長柯文哲表示，17日新冠肺炎確診人數將比16日還高，使得17日台股指數再度下挫最低至15,159.86點，比12日盤中低點15,165.27點更低，國安基金護盤機制是否啟動引起關注。

統一投顧董事長黎方國表示，上周台股合計下跌1,457點，直接摜破萬六關卡，且下跌過程中連續爆量下殺，成交量沒有萎縮，尚未出現落底回穩的訊號。

由於台灣疫情擴散、雙北防疫升至三級警戒，打亂企業營運節奏以及融資斷頭、違約交割事件頻傳，且本次 MSCI 季度調整台股權重再次調降，面臨諸多不確定因素襲擊，除非政府啟動國安基金護盤機制，否則短期台股將面臨劇烈調整。

17日盤中最低殺破12日低點的15,165點後急拉，由於國安基金尚未宣布進場，預料是先從周邊官股開始護盤。

黎方國表示，長線來看，從產業基本面觀察，台灣上市櫃企業多以外銷為主，本土疫情衝擊僅圍繞在少數次產業，因此本次疫情僅衝擊台灣部分總體經濟，對整體上市櫃企業獲利影響有限。

考量整體企業獲利下修有限，台股目前本益比(未來12個月獲利推算)已降至15倍左右，落於歷史評價區間中下緣。因此，若台灣本土疫情獲得控制，在台股特例於全球其他股市重挫下，將反而有機會出現反彈契機，屆時建議優先以八大行庫公股銀行、國安基金、外資、壽險優先布局的台灣50成分股相關大型權值股為主，並擇優布局高殖利率概念股。

台股指數反彈觀察點，建議觀察三大項如1、本土疫情增加人數呈現邊際放緩。2、國安基金進場動向。3、台股成交量能扣除當沖比，降至50％~60％。

(工商 )