傳大陸品牌智慧型手機下調採購量，衝擊聯發科(2454)股價表現，摔下千元大關，有兩家美系外資出具最新研究報告力挺，認為晶圓產能緊張，行動裝置用SoC(系統單晶片)依舊處於以供給方為主，聯發科至少還有2~3個季度在獲利和盈餘上可以有成長空間，故分別維持聯發科加碼、買進評等，目標價為1380元、1190元。

美系外資表示，先前調查顯示大陸4月的5G智慧機滲透率持續上升、達78%，這顯示市場似乎能夠消化更昂貴價格的5G智慧機，但是，在過去一周中，大陸51長假的銷售狀況似乎比預期的要弱，特別是對於高階智慧手機(價格高於300美元或2000元人民幣)，且通路庫存的高端智慧機水位也偏高。

美系外資表示，由於5G SoC短缺，故有些大陸智慧型手機廠商被迫採用高階5G SoC，但顯然大陸高階5G智慧機的市場需求有限，目前看到某些訂單的削減實際上是其他人為因素，而非零組件缺料所致，根據供應鏈檢查顯示，大多數手機供應商Will Semi手機傳感器的訂單已經被下修約10~15%，但TDDI(由聯詠提供)訂單並未削減，這顯示假設OPPO、Vivo和小米要取消訂單，但有可能會由榮耀等其他智能手機品牌可能會接下市場，預估大陸智慧手機市場全年出貨量依舊增長約10%，且因為產能緊張，依舊處於以供給方為主，除非大陸的智慧手機市場需求再6月、7月出現進一步惡化，不然聯發科的訂單應該還是相當穩健，全年營收可以有40%的成長幅度，維持目標價1380元、買進評等。

另一家美系外資表示，聯發科近期股價表現疲軟，主要是市場傳出OPPO，Vivo和小米削減訂單，顯示目前訂單削減已經發生在非零組件(MLCC、相機模塊、鏡頭、CIS等)瓶頸，但目前行動裝置SoC仍然短缺，尤其是低端5G以及4G，目前還沒有看到 供應鏈中任何有意義的訂單削減，預計大陸智慧機銷量增長仍然不溫不火，2021年不太可能回到2019年的水平，加上新興市場印度出現第二波疫情爆發，智慧手機市場恐有短期震盪，但預計在高通供應恢復正常前，整體行動裝置SoC的供求仍緊張，聯發科至少還有2~3個季度在獲利和盈餘上可以有成長空間，這主要是因為更好的定價和市場份額的增長，此外，還有天璣2000旗艦晶片將在第四季發布，故維持聯發科加碼評等、目標價1190元。

(時報資訊)