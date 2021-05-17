美股上周五上漲，台積電美國存託憑證(ADR)漲3.41%，但受上周末台灣疫情衝擊，台積電(2330)今天股價持續疲弱，早盤一度達542元，跌15元，並未跌破上周三低點518元，且盤中一度拉升至558元，逆轉為漲1元，台積電盤中拉升16元，也使得台股開盤後跌點迅速收斂，從大跌500點至跌約100多點。

儘管美國公布經濟數據欠佳，美股收高；道瓊工業指數終場上漲360.68點，漲幅1.06%，收在34382.13點；標準普爾500指數上漲61.35點，漲幅1.49%，收在4173.85點。以科技股為主的那斯達克指數上漲304.99點，漲幅2.32%，收13429.98點。

費半指數表現最為強勢，漲幅達3%，台積電ADR上漲3.41%，聯電ADR上漲0.59%。

台積電日前參加外資舉辦的線上法人說明會，依據台積電上傳4月法說會資料，顯示第2季營運目標不變，單季營收將達約129億至132億美元，可望創歷史新高，高效能運算(HPC)平台業務持續成長，是推升第2季業績攀高的主要動力。

針對台灣疫情升高，台積電防疫措施已管制與非特定人士因營運需求所產生的面對面接觸，並暫停來賓、訪客進入台積電，避免與供應商面對面開會，暫停開放員工親友使用台積電運動館等。

因應疫情，台積電減少非必要性之聚會與活動，會議優先採遠端連線，減少跨廠區人員流動，並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館等含有非特定人士參與的活動。

另外，聯電ADR漲0.59%；聯電(2303)早盤股價最低43.8元，跌落新低，跌幅達6.4%，但股價迅速拉升，回到46元附近，跌幅減至1.5%之內。

(時報資訊)