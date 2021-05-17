貿聯-KY(3665)第1季稅後盈餘為3.09億元，年成長30.93%，單季每股盈餘為2.35元，貿聯-KY預估，今年營運可望逐季成長到第3季，由於上游材料成本上揚，美系外資及歐系外資同步下調貿聯-KY獲利預估，但美系外資維持「買進」評等，歐系外資則給予「中立」評等。

儘管因終端客戶需求強勁，貿聯-KY第1季合併營收61.34億元，年成長23.87%，為歷年同期新高，但原物料上漲、IC元件短缺，迫使製造與運輸成本升高，營業毛利為13.61億元，單季合併毛利率為22.19%，年減1.73個百分點，營業淨利為4.02億元，營業淨利率為6.56%，年減1.17個百分點，稅後盈餘為3.09億元，年成長30.93%，每股盈餘為2.35元。

貿聯-KY表示，家電、車用、數據中心逐步形成長期需求，相關需求拉動半導體設備與晶片的長期成長動能，不過，原物料價格仍處於高位、缺IC以及運輸成本升高，公司仍會持續關注並降低衝擊，由於下半年客戶將陸續推展的新款電動車、新產能，貿聯也備好了長期產能，以因應客戶需求，預期今年第2季及第3季營運可望逐季成長。

美系外資最新報告將貿聯-KY的2021年/2022年/2023年獲利預估下調12%/1%/1%，以反應受銅價等原物料成本上漲表現不如預期的第1季財報，但維持貿聯-KY「買進」評等及目標價310元；歐系外資最新報告則表示，雖然貿聯-KY第2季產品組合持續改善，部分客戶平均單價提升，看到毛利率提升的機會，但考量不利的成本因素，我們將2021年到2022年的每股盈餘調降7%到10%，並調降及目標價，由「優於大盤表現」降至「中立」評等，目標價亦下調至260元。

(時報資訊)