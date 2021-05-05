近日漢唐董事長陳朝水與總經理陳柏辰發信給股東，提到今年改選可用「書面通訊投票」，外界認為此舉恐涉公開徵求委託書之嫌。（圖／漢唐提供）

今年2月間，從未打過經營權大戰的李惠文，在好友「和鑫光電」董事長馬維欣的關心與分析後，讓她認淸了自己在公司的困境，要去要留必須做決定，她遂鐵了心提名六席，全力拚改選，「我只是要一個尊重，希望讓漢唐的經營權與所有權分離。」此舉卻惹毛陳朝水與陳柏辰，雖然兩人持股不到3％，仍提名7席，並強勢表態「選輸了不如退休離去」。

李惠文事後回想說：「那時很快就要年度結帳、財報快要出來，加上從去年至今，子公司有五筆高達70幾億元的採購案，合理懷疑是不想讓我知道，不要讓我過問，時間點太吻合了。」

對於媒體報導李惠文家族今年領了28億元股息，知情人士抱不平地說：「根本是有人亂傳假消息。明明漢唐今年三月才公告，股東配發現金股利總計逾32.39億元，依她們（李惠文家族）持股換算就可得知，有人給膨風的數據，這會危及人身安全，實在很可惡。」

和鑫光電董事長馬維欣，曾關心好友李惠文決定提名漢唐董事候選人一事。（圖／報系資料庫）

此外，陳朝水與陳柏辰還出奇招，先後署名發信給漢唐股東，強調正準備成為國內大型太陽能電站的承建者，並提到今年除了原有的親自、委託出席與電子投票外，新增「書面通訊投票」，且提供9支手機號碼聯絡，「派專人至府上收取委託書，……代為行使股東權力。」

書面通訊投票、派專人到府收委託書，是否有類似公開徵求委託書之虞？「我也覺得很疑惑！」李惠文說。

對此，金管會證券期貨局交易組官員表示，漢唐使用的書面投票，目前上市公司少見，證券期貨局已注意到，除要求代理漢唐股務的台新證券確實做好內控、統計、驗證股東印鑑章等程序，並請台灣集中保管結算所加強監督，有疑義的股東也可要求監票與驗票。

至於陳朝水、陳柏辰以漢唐董事長、總經理署名發信給股東、提供手機連絡派人至府上收取委託書一案，是否有冒用公司名義、濫用公司資源等違規之舉，也已請集保所調查釐清中。

另外，針對董事席次是否有洽談空間，漢唐董事長陳朝水辦公室重申：「喪失經營權就會退休。」至於會不會與李惠文協商？該辦公室至截稿為止尚無回應。

漢唐公司台北總部。（圖／張文玠攝）

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(中時新聞網)