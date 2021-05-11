屏大教務長施百俊針對學生車禍發文惹議，遭學生砲轟。(翻攝畫面)

屏東大學賴姓女大生在母親節前夕，騎車返家過節途中車禍喪命，屏大教務長施百俊事後在臉書PO文指出，奉勸家長不要讓孩子騎車，否則很快就會領到畢業證書，雖然隨即刪文，但仍引來學生不滿，要求道歉下台。

警方調查，賴女7日下午3時許由和生路一段慢車道北向南直行，行經歸仁路 91巷交叉路口時，先是擦撞陳姓老翁，接著又撞到37歲陳姓機車騎士，陳翁電動車往左傾倒時，45歲林姓男子駕駛的貨車正好經過，釀成數車追撞的連環車禍，車禍4人酒測值均為零。不過賴女與陳翁送醫急救後，翌日均因傷重不治。

施百俊發文指出，一大早又接獲學生車禍死亡的消息，R.I.P.，奉勸各位家長，尤其是剛要上大學的新生，如果孩子能聽勸：請不要讓他騎機車，請不要讓他騎機車，請不要讓也騎機車。（很重要所以說三遍），如果孩子不能聽勸（現在比例很高），您就要做好這個心理準備：他／她很快就會領到畢業證書。各大學的教務處效率都很高，知道消息一小時內就能做了，不用另外繳費。

雖在提醒學生騎車注意安全，卻引來同學不滿，並在網上留言表示，「 教務長施百X又起爭議了，下台吧！」、「覺得機車危險所以禁止騎車，怎麼不說因為有人食物中毒所以大學生不能吃東西？這位教務長邏輯死哪去了」。

校方則表示，未來仍會持續加強推動各項交通安全教育，並配合各項課程及新生始業式，將交通安全及防禦駕駛意識融入生活教育中， 期望降低學生事故肇事率，讓類似憾事不再發生。

(中時 )