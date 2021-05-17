今年初，證交所才大張旗鼓公開表示台灣總開戶人數達到1224萬人，代表每2人即有1人在買賣股票，連在學區附近的手搖飲料店買個珍珠奶茶，都能隱約聽到為數不少的學生談論著今天進場買了那支股票，那位分析師報的明牌比較準，炒股儼然已經成為時下最夯的全民運動。

每個假期結束最期待的事，莫過於上班日就是台股大賭場開門營業日，投資不是壞事，但是變調為投機，就非常不可取，助長投資成為投機的最大黑手，不是別人，正是我們偉大的蔡政府。民進黨重新執政後，台股自2017年4月起調整當沖交易税率由0.3%降至0.15%，立法院亦從善如流配合加碼，於2018年4月13日三讀通過延長這項措施至2021年12月31日。台股在這幾年溫水煮青蛙營造出讓投機客自覺有利可圖的氛圍，當沖比例自2016年平均的9%，大幅攀升至去年30%，今年甚至有當日達到63%的離譜記錄，等於有6成的交易金額都在對賭！

然而，好景不常，台股5月份開盤從最高17709點，10個交易日，下殺至15165點，狂瀉2544點，跌幅14%，市值蒸發超過新台幣5兆，每位股民平均損失高達40萬，如此血流成河的急殺急跌，蔡政府去年證交稅仍大筆進帳890億，今年光第一季就狂收高達550億，如此龐大的利益，讓金管會食髓知味又打算把年底到期的優惠稅率再延長5年，好讓這個賭場的抽頭能收好收滿。

難怪有人笑說，台灣除了股市、房市，再無資本流通的市場，除了台積電、聯發科，也沒有其它能說嘴，拿得出手的產業，如今5缺問題持續惡化，再加上政治防疫破功，本土案例激增，「屋漏偏逢連夜雨、船遲又遇打頭風」，造成近日股市無量崩跌，股民嚴重失血，外受疫情威脅，賭注又不斷輸錢，身心備受煎熬。

擅長也偏好炒短線的民進黨政府把年輕一代當成「天然獨」的鐵票和搖錢樹，看到台股近日違約交易金額突破5億元，顯見想一夕致富、一步登天的投機客為數不少，這些寧可因違約交割導致信用破產的人，絕大部分為不具經濟實力或是收入微薄的年輕散戶。民進黨執政這5年來，肉桶政治、政策買票、寅食卯糧、債留子孫、罔顧代間正義，經濟下滑將陸續引爆失業率攀升，沒有財政紀律的蔡政府，巧立名目，頻繁舉債，理由是前瞻基礎建設、防疫、軍購等，濫用特別預算成為常態，毫不考慮成本效益，潛藏負債早已衝破15兆。

疫情持續擴散，一發不可收拾，缺水、斷電危機尚未解除，伴隨而來的股市崩盤，蔡政府焦頭爛額之際，牛步化的挽救措施早已造成民怨沸騰，只希望台灣人民並不健忘，能不受1450誤導左右，下一次民氣可用，以手中的選票讓這些自以為是、為所欲為的綠朝官員下台負責，捲鋪蓋走人，回家吃自己，不要再浪費民脂民膏。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※