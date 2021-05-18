受國內新冠肺炎疫情大爆發影響，近日OTC指數連番重挫，櫃檯買賣中心信心喊話，櫃買中心表示，上櫃股票市場基本面穩健，從現金股利殖利率、稅前淨利、台灣經濟表現及上櫃股市漲幅等多項指標來看，上櫃股票深具長線投資價值。

近日國內疫情嚴峻，直接衝擊股市表現，截至5月17日止，OTC指數自5月以來已下跌15.42%，櫃買中心認為應已充分反應疫情的因素，因此投資人可留意長期價值投資買點，無須過度恐慌。

就上市櫃公司現金殖息率、稅前盈餘、台灣經濟表現及上櫃股市漲幅等指標來看，櫃買中心表示，在現金股利殖利率方面，由於去(109)年度上櫃公司經營績效卓越，並且發放更多現金股利與股東分享，即使在股價已走高一大波段的情況下，目前上櫃整體市場平均現金股利殖利率仍高達3.08%，創下去年下半年以來的最高水準，其中每股預計配發現金股利2元以上計有246家，許多上櫃公司仍是賺取穩定收益的優選。

若從上櫃公司第1季稅前淨利來看，截至110年5月16日，已有742家(95%)上櫃公司完成今年第1季財務報告申報，第1季整體稅前淨利達695億元，較去年同期增加340億元，增幅達96.05%；且全體上櫃公司110年4月累計營收為8174億元，較109年4月累計營收成長1444億元，成長約21.45%，顯示上櫃公司與去年同期相較，基本面表現優異。

就近一年股價漲幅來分析，經櫃買中心統計，截至110年5月14日，近一年之上櫃指數漲幅為32.99%，相較於於美國的道瓊指數及NASDAQ分別上漲了45.53%及50.16%、歐洲德國股市上漲了49.14%，亞洲的日經指數上漲了41.02%，台灣經濟表現領先全球，股市漲幅相較歐、美、日等市場尚屬合理。

此外，去年台灣經濟成長率為3.11%，在全球GDP前30大國家中居冠，出口也創下歷史新高。展望今年，4月份出口達349.6億美元，創歷年單月次高(歷史最高為今年3月)，較去年同月增38.7%；累計1至4月出口1,329.1億美元，亦較去年同期增28%，整體經濟表現依然非常亮眼。

櫃買中心表示，股市反應的是掛牌公司及經濟的基本面，由上面數據可以看出目前上櫃公司基本面表現非常突出，投資人可留意長期價值投資買點，無須過度恐慌，而櫃買中心在疫情期間將會持續注意每日上櫃股市交易狀況，維持交易安全及秩序，若發生非理性之下跌，將配合主管機關指示，執行相關穩定股市措施，以維護投資人權益。

(時報資訊)