蔡總統連任即將屆滿周年，但一年前才創下817萬票史上最高紀錄、民調支持度屢創新高的蔡政府，此刻迎來的卻是本土疫情大爆發，雙北市進入三級警戒，全台各地紛陷確診恐慌，以及早先連番發生的缺水、空汙、大停電、政黑掛鉤、火車重大事故等等的危機總爆發。每一件都侵蝕著民進黨執政的根基，尤其是正愈演愈烈的疫災，嚴重程度、影響所及，更是令人不敢想像。

對比一年前台灣自豪全球防疫模範生的風光，如今的慘狀簡直不可同日而語。如果現在就說民進黨政府的防疫績效徹底破功，或許尚難定論，但已經出現了巨大的破口，而且破口可能越裂越大，則是不爭的事實。

很顯然，蔡政府一直標榜的「超前部署」，當時在各種因緣際會的因素下，加上台灣民眾高度自制的榮譽感與配合度，的確取得了亮麗的成果。但時移勢轉，各種狀況有了新的變化，再要抱殘守缺、繼續迷戀前半段的美好感覺，台灣就很可能輸在下半場。

目前疫情的嚴重程度堪以變成疫災來形容，而且已經對整個社會生活、民生經濟造成了重大影響，綜合專家學者的意見，針對疫情本身有三點批判：一是應透過大規模的普篩，找出隱藏的確診者；二是若出現大批確診者，應集中隔離醫療；三是全民施打疫苗。但這三項或因防疫指揮官陳時中認為沒必要、或因台灣無此條件而不採行，最矛盾的是「政治疫苗」的採購考量，使得疫苗採購的質與量始終受限，因而導致如今的窘況。但這三者無論理由通不通，都已隨著情勢的緊迫，更加必須面對解決。

從如何對抗疫情來看又可分三個層次：一是中央的閣揆蘇貞昌與防疫指揮官陳時中的角色表現，開始面臨嚴酷挑戰。眼下陳時中正不斷遭到故作曖昧、隱匿疫情嚴重性的質疑，種種反常言行，甚至出現「你累了嗎」的嘲諷，隨著防疫情勢的升高，外界要求由蘇揆出任指揮官的聲浪漸增；但蘇因行事與用人風格屢遭爭議，公信力盡失，防疫升級若改由他掌舵，其個人意願乃至社會的信服力都是問題。

二是中央的政治考量、拙於應變，導致疫情升高，地方民選首長尤其是災情核心且非屬綠籍的雙北市長侯友宜、柯文哲，便不得不積極自救，頻提建議甚至嗆聲中央；最近侯柯二人對防疫措施發聲與動作不斷，反倒是中央的蘇陳二人對此並不吭聲，完全採取被動觀望態勢。微妙的是，疫災固然對雙北雙雄造成挑戰，但相對也是侯柯二人大展身手，藉此贏得民意的良機。

最重要的是，兩年半來「蔡蘇體制」的運作，貫穿了蔡英文總統從選前到選後的各種風光盛況，不可能再更上層樓的蘇揆擋在前面，既不會對蔡總統形成權力實質的威脅，又可充分遂行她權力暗黑的擴張；如今儼然已到了價值用盡、再來轉進的階段，誠所謂「成也蘇揆，敗也蘇揆」。蘇揆下台當然得等疫情稍緩再說，但執政黨的防疫若失敗，受害的將是整個國家社會，也沒有人會是真正的贏家，監督政府很重要，但唱衰政府也絕不是台灣人民真正所願。