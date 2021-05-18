本土疫情升溫，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今早前往中央流行疫情指揮中心，給防疫同仁加油打氣。蔡英文離開前特別提及昨晚的停電事故，再度向國人道歉，並指示行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花全面檢討電力調度。

蔡英文表示，1周內停電2次，不只是民眾，她自己也很難接受，因此和大家表達歉意，更重要的是，2次事故或許有人為的因素，可是必須要思考全國電力調度規劃。極端的氣候對於電力調度是個很大的挑戰，她也指示蘇貞昌、王美花全面檢討電力調度。

今日蔡英文也透過視訊了解聯亞、高端2家國產疫苗廠的研發、量產進度。蔡英文表示，因應疫情變化，公費疫苗接種踴躍，我們暫停了自費疫苗接種的預約，不過我們透過各種管道買的疫苗會陸續到位，國產疫苗的研發也在預期的進度上。

蔡英文表示，去年的經驗可以清楚了解，防疫戰備物資要有國產化能力，才能在關鍵時自助、助人。高端、聯亞現在進入第2期收尾階段，政府會全力支持、協助把關安全和品質，並在7月底前供應第1波國產疫苗，希望民眾不要太憂慮。她也鼓勵聯亞、高端繼續努力，加速產製安全、有效的疫苗。

蔡英文也拜託大家做好防疫措施根據指引，將醫療資源留給重症患者。目前政府也啟動加強集中檢疫所，安置輕症、無症狀患者，持續擴增我們醫療收容能量，會請蘇貞昌協力偵辦，讓防疫順利推展，而地方的經費、物資不足的地方，政府也會全力提供協助，和地方政府緊密溝通，加強合作，有問題就共同解決。

台電認了供電緊張！一周連停2次電 蔡英文再度道歉：我也很難接受

(中時 )