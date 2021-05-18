新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣長翁章梁17日傍晚緊急召開專案會議，制定5月28日前圖書館閉館、禁止公祭，等多項管制措施，針對公祭禁止部分，衛生局表示，點主儀式仍可進行，但僅能由點主官到場。

嘉義縣至今本土疫情零確診，但縣府團隊仍繃緊神經，全力備戰。翁章梁17日傍晚召開專案會議，針對醫療院所防疫應變及管理計畫、學校停課或學生確診處理SOP、行政單位分流辦工及啟動作業流程等防疫議題，逐項討論，並祭出多項管制措施。

治喪部分，5月28日前停止告別式公祭，家祭請落實防疫規定；宗教部分，為防範宗教場所及集會活動衍生群聚及社區傳播風險，6月8日前宮廟、教會（堂）暫停開放民眾進入，遶境進香活動一律暫停。民政處強調，若宗教場所能確實落實各項防疫規定，可在宗教建築物廣場、廟埕等空曠地點參香、禮拜。

另外，5月18日至28日前全縣公共圖書館閉館，包括縣立圖書館、18鄉鎮市圖書館、水上太陽館、朴子托育資源中心暨親子館暫時關閉，並進行全面消毒，但各圖書館仍提供還書箱服務。翁章梁呼籲，這波疫情來的快又急，大家一定要提高警覺，勤洗手、戴口罩非常重要，鄉親若非必要，請盡量不要出門，出門務必戴好口罩，每一個人都要全力防疫，才能戰勝病毒。

(中時 )