銘傳大學桃園校區17日再傳有第二名學生確診，主祕樊中原證實上周五和本周一分別有2名大四生確診，但2人不同學院、也都非住校生，都沒有重疊的時間，幾乎可以確定非校內互相感染，2人分別接觸的近30位同班學生，都立刻移至檢疫宿舍，校內今也再度全面大消毒，確保安全無虞。

銘傳大學桃園校區學生會的臉書粉絲專頁下午發訊息指出，17日經衛生局通報，桃園校區有第二位同學確診，經了解為就醫篩檢時染疫，目前該名同學已送至鄰近醫院，也掌握相關接觸同學，校方已做好準備，並做好相關防疫措施。

樊中原證實至今有2學生確診，都是大四畢業班生、不住校，2人發病時間相隔3天，且是不同學院，一人上課時間在周一、四，另一人是上課時間在周二、三，都是各自系上的專業課程，沒有跟其他外系學生接觸。

樊中原說，目前已將所有同班上課師生匡列，住家裡的就通知在家自主健康管理，住校生則全部搬到校內檢疫宿舍，共有60間，數量無虞，若學生有不舒服症狀，會立刻送醫篩檢，且由學校出錢，讓師生和家長都安心，目前都無其他狀況。

樊中原強調，校園上周六開始實施遠距離教學，師生不會進入校園，行政則採分組上班，維持基本人力和遠距教學，因此新確診的學生，發病前5天都沒有進入校園，評估沒有感染擴散風險，但仍採高標準，做好各種消毒工作，昨天已完成全校大消毒，今會再針對第二案足跡再加強消毒。

(中時 )