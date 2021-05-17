受疫情影響，全台各大專院校紛紛精進防疫作為，部分大學並啟動遠距教學，為學生身體健康設下第1道防線。1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

截至目前，全台各大（技）專院校防疫資訊彙整如下：

臺灣師範大學／遠距＋持證入校

一、 自5月17日（週一）起至本學期結束，所有課程全面改為彈性遠距教學，詳細資訊請參閱教務處網頁公告（本貼文下方也有）。

二、 進入校園請全程佩戴口罩，本校持續執行門禁管制措施及體溫量測作業。

三、 門禁管制時間，僅持國立臺灣大學系統證件及洽公者得以入校。洽公者需出示身分及相關證明文件，如開會通知、邀請函等相關證明文件，得採紙本或影像檔方式呈現，無證明文件者，由受訪單位派員至管制口確認身分後始得進入。

四、 場館限制：

1. 圖書館暫停校外人士入館，推廣活動改線上舉行或停辦。

2. 體育館丶公館校區重訓室及林口校區游泳池暫停開放，會員或學員(含教職員工生運動班)權益以展延方式處理。。

3. 學生社團活動場地暫停開放。

4. 宿舍停止非本校師生會客。

5. 本校出租場地一律取消活動，已核准場地可申請延期或退費。

五、 活動辦理：

1. 校慶活動延期辦理（實施方式另行公告）。

2. 畢業典禮採線上辦理，參加人數縮減（實施方式另行公告） 。

3. 各單位及學系活動如無法改為線上進行，請研議取消辦理。

4. 學生社團實體活動暫停辦理。

六、 學校各級會議都請以線上舉行，各別有特殊狀況，可再做細部調整，但請務必落實防疫措施。

七、 學生餐廳：

1. 本校校內（需經本校管制站）餐廳以外帶為原則，若須內用，須保持社交距離，遵守防疫規範。

2. 外帶餐盒可於通風良好及可保持用餐社交距離（有隔板）的餐桌食用。

3. 本校對外（街邊）營業餐廳遵照地方主管機關防疫規定辦理。

八、 服務學習課程自即刻起停止各課程執行社區直接互動之服務形式。

九、 諮商輔導：

1. 個別諮商、團體諮商將全面暫停服務。

2. 有關懷需求學生，將改由電話或信件方式持續關懷追蹤。

十、 學校各項申請案件可以採線上或郵寄辦理。

請隨時注意CDC最新公告及落實各項防疫措施，佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離等，若有情況主動通報學校(NTNU APP設置「具感染風險對象回報系統」及「有發燒或其他症狀自主回報系統」)。

臺北大學／遠距＋運動中心暫停營運

因應國內COVID-19疫情轉趨嚴峻，臺北大學繼14日決定全面改採遠距教學後，15日再配合指揮中心宣佈雙北提升防疫至三級警戒，雙北校區自即日起均暫停對外開放校園。

受疫情影響，臺北大學自5月17日起至6月8日，全校所有課程全面改採遠距授課，但課程性質難以實行遠距教學者，授權教師彈性調整教學進度或暫停上課，最遲至6月30日前補課完成。

至於各項學生活動，8日前全面取消，原定6月19日舉行的畢業典禮，目前已規劃多項應變方式，則將再視疫情發展決定。此外，配合政府規範，臺北大學運動中心已自5月15日下午4時起暫停營運，校園餐廳賣店即日起也僅提供外帶服務。

輔仁大學／遠距

國內疫情持續升溫，配合國家防疫政策，保障師生健康安全，輔仁大學將於110 年5月17日至5月30日，實施遠距教學授課計劃。全體學生不到課室上課，採數位遠距之方式修業。

教師將透過線上教學同時掌握學生出席及參與狀況，並提醒學生避免群聚，隨時提高自主防疫健康管理意識與作為，學校關注及關心全校師生健康，祈願大家平安。

華梵大學／遠距＋推廣中心暫閉

因應新冠肺炎疫情急遽升溫，雙北防疫警戒提升至第三級，華梵大學緊急召開會議宣布，為維護師生同仁健康安全，自5月17日起，全校實施線上遠距教學2週至5月30日，後續再視疫情發展滾動調整。

位於雙北市區的新北板橋、臺北承德2推廣教育中心也暫時關閉，住宿生若需留宿，則應嚴守每日固定量測體溫、出入登記、保持社交距離等規定。

宜蘭大學／遠距＋校慶直播

近日鑒於疫情轉趨嚴峻，且位處於風險區域，為共同維護師生安全，宜蘭大學超前布署，公告自即日起至6月8日，提昇該校「嚴重特殊傳染性肺炎防疫分級與措施」至第三級，並啟動相關因應作為。

校方表示，所有實體課程、活動、集會全面停止實施，自5月14日起教學工作一律採線上授課方式辦理，其他會議亦改採線上方式進行，110年校慶典禮已採線上直播方式辦理，校友返校日活動及109學年度校級與系級畢業典禮也宣布暫停辦理。

此外，宜蘭大學亦宣布不開放訪客進入校園，各電梯口設置乾洗手設施，加強環境消毒作業頻率，並在各入口設置管制站及體溫量測站，嚴格實施體溫量測及人員進出控管，至6月8日前也全面停止外借各場地，已申請借用者，正儘速通知主辦單位取消活動或延後舉行，守護師生安全。

元智大學／遠距＋畢典影片首播

新冠肺炎國內疫情急遽升溫，雙北地區疫情警戒升至第三級，元智大學教務處公告，自5月17日起全體學生採遠距教學授課至5月30日止；教職同仁異地上班，視疫情動態變化，隨時作滾動式修正。

今年(2021)業典禮原訂於6月5日晚上舉行，也因疫情升溫，畢業典禮等活動皆停辦，校級畢業典禮改為「線上預錄影片首播」，以減少群聚感染風險。

大葉大學／遠距＋落實線上點名

新型冠狀病毒肺炎持續升溫，大葉大學宣布，自5月17日至5月30日，所有課程全面實施線上教學，並落實線上點名，同時提醒學生在住處運用電腦、手機等行動裝置同步上課，減少出入公共場所，降低群聚感染風險，共同防疫。

高雄大學／遠距＋停辦畢典

國立高雄大學防疫措施再升級！校長陳月端召集團隊召開緊急應變會議，因應疫情變化，並配合高雄市準三級防疫措施，再次加強校園防疫措施，前瞻預防部署，保障學生與學校員工的安全。具體措施除了已經公告的 「線上遠距教學」 外，更採取 「停辦畢業典禮」、「非公務禁入校園」，以及「學校職員異地分流上班」 等措施。

高雄師範大學／遠距＋強化門禁管控

為兼顧防疫與學生學習權益，本校課程自5月17日至5月30日實施為期2周之遠距線上教學。是否延長實施，視疫情狀況而定，以達到防疫不停學之目標。

為確保校園安全避免造成防疫破口，本校自15日晚上起，強化門禁管控，非本校教職員工生不得入校，洽公者需配戴口罩，量溫正常後，採實聯制登記始得進入。

慈濟科技大學／遠距＋門禁管制

為圍堵疫情擴大，慈濟科技大學自5月17日起至6月8日採遠距教學。同時，慈濟科技大學已緊急展開全校學生的足跡調查，以及實習學生是否接觸過疑似或確診患者，以利防疫風險管理。

除了持續不開放校外人士進入校園，並進行門禁管制及量體溫措施，入校一律佩戴口罩。5月16日慈濟科技大學召開第15次防疫會議。為確保學生受教權不受影響，即日起採線上授課（同步或非同步遠距教學），且不強制學生進入教室聽課。

學生可選擇回到校園教室（全程戴口罩、採實名制），或待在家裡、學生宿舍，線上參與課程。

有鑑於雙北疫情警戒提升至三級，臺灣師範大學校長、總務長日前前特別至宿舍，向學生宿舍委員會了解仍留在宿舍的住宿生生活需求。（圖/臺灣師大提供）

(中時新聞網)