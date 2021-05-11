黨產會去年調查認定，婦聯社福基金會目前所在的「美齡樓」為不當財產，今進一步召開委員會，決議命令該基金會移轉「美齡樓」所有權為國有。黨產會主委林峯正今天表示，該建築物所在的土地公告現值為6.8億，處分文書經送交黨產會、婦聯社福基金會後30日內，「美齡樓」房、地都將收歸國有。

婦聯會位於台北市青島東路與林森南路交叉口的美齡樓。（姚志平攝）

黨產會去年提出調查報告指出，位於台北市林森南路19號的婦聯會「美齡樓」的前身，是國民黨婦女之家的舊址。根據調查顯示，1956年國民黨婦工會為籌建婦女之家，向國防部購得現址上的房屋；到了1968年，婦工會因原有房屋不敷應用，進一步要求國防部將周圍、青島東路7號房地無償借予使用。

接著，到了1998年，婦聯會捐6億元給婦聯社福基金會，向國民黨買下興建美齡樓所需土地經費；經取得土地所有權後，婦聯會又於2003年捐4.5億給婦聯社福基金會，建造地下3層、地面9層的「美齡樓」。

而在去年，黨產會經調查認定婦聯會為國民黨附隨組織，其388億元財產屬不當取得，決議收歸國有；事後，婦聯會抨擊黨產會違憲、違法，並提起訴訟，目前雙方仍在行政訴訟中。儘管如此，黨產會在認定婦聯會資產為「不當黨產」的大前提下，於去年下半年進一步認定「美齡樓」為不當黨產。

黨產會主委林峯正指出，婦聯社福基金會購置美齡樓的資金，均來自婦聯會財產；而婦聯會資產在過去既已被認定為不當黨產，因此，認定「美齡樓」也視不當黨產。

林峯正表示，「美齡樓」所在的土地面積為500坪，建物為地面9層、地下3層，總面積3000坪，目前土地公告現值為6億8千萬，接下來將把黨產會最新作出的處分書送給婦聯會、婦聯社福基金會，在書面送達30日內就應將財產移轉國有。

(中時 )