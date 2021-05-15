近期市場樂觀情緒已出現轉變，股市行情波動加劇，投資人為強化耐震的保護力，對基本面重視度勢必提高，財報優異的個股自然會成為現階段資金避風港，相關個股將有逆勢突圍表現的機會。

科技股拋售潮+疫情升溫 台股遭遇雙重打擊

五月十二日美國公布四月通膨數據前，紐約聯儲最新公佈的一項調查結果顯示，市場對美國四月CPI年增的預期中值已升至三．四％，創二○一三年九月以來的最高水準，部分預期更已增至年增三．六％，較上月的二．六％明顯提升。

受到通膨再次高漲預期影響，市場又開始擔心未來幾個月的強勁通膨可能會衝擊美國公債價格、拉高公債殖利率，導致美股評價修正，高評價的科技股首當其衝，加上通膨增加可能侵蝕未來獲利表現的擔憂，也會造成投資人遠離科技股。在資金集體撤離下，五月十日美股科技股指標FAANGM全數倒地，那斯達克指數大跌二．五五％，由其晶片供應商組成的費城半導體指數也跟著重挫四．六六％。

資金從科技股撤離情況也蔓延至五月十一日後的台股，加上疫情升溫進一步引發市場恐慌情緒，電子股賣壓湧現，權王台積電(2330)及國內IC設計龍頭聯發科(2454)股價同創今年初的低點，電子類股指數大跌直接回測年線，加權指數也大跌逾二千點回測半年線。但根據以往經驗，疫情對行情的影響是短暫的，長期還是要回歸基本面與資金面。

資金背景條件仍有利股市

由於市場對通膨預期有再度升溫的情況，且通膨增速又快於公債利率增速，因此反應通膨預期的美國實質利率「十年期公債殖利率」減「未來五年的五年期預期通膨率」不增反減，五月十日已降至負○．七％，相較三月十八日高點的負○．三八％，已減少了三二個基點，減輕對股市的評價修正壓力。

市場資金總水位仍緩步上升，提供股市下檔支撐的買盤資金來源。加拿大及英國央行相繼縮減每周購債規模，但釋放出的資金還是維持增加，無礙整體市場資金總水位向上墊高的趨勢，畢竟各國財政政策拚經濟才如火如荼地展開，仍需印鈔來支應燒錢的政策。在美歐日三大央行停止印鈔前，金融資產的資金行情仍將延續下去。

從第一季財報與四月營收 選出第二季財報潛力股

目前國內投資人信心已被美股及國內疫情升溫所動搖，漲多個股拉回修正恐難以避免，相較僅靠題材炒作的做夢股，有基本面支撐的個股較能獲得低接買盤，股價也較有抗震能力。時值第一季財報及四月營收公布尾聲，剛好可作為驗證基本面的重要參考依據，投資人可藉由兩者間找出基本面轉強的獲利及營收雙成長股，逢低布局第二季財報走強的獲利機會。

截至五月十一日已公布第一季財報的上市櫃公司中，毛利率及EPS均較前一季成長且四月營收月增率達十％以上及年成長的個股共有二六檔。其中，電子股十八檔、傳產六檔、金融兩檔。依此比例來看，電子股仍是基本面相對強勢的族群，與目前弱勢的股價表現形成強烈對比，待市場情緒轉變對財務數字基本面重視度提高，資金轉向電子股避風頭的機率有望增加。

電子股中又以報價持續上漲的半導體族群最整齊，包含最上游的IP股力旺(3529)；IC設計的聯詠(3034)、聯傑(3094)、譜瑞-KY(4966)、點序(6485)、九齊(6494)；記憶體製造的南亞科(2408)；封裝的矽格(6257)，可看出報價調漲效應已在整個產業擴散開來，配合晶圓製造廠、IC設計廠、封裝廠對未來營運樂觀的展望(產能持續吃緊、報價季季高)，可預期第二季及下半年財報都還有再向上成長的空間與機會。

力旺(3529)營收與法人持股比率。(圖/理財周刊提供)

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1081期 2021.05.14出刊

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1081期》)

《理財周刊1081期》

(中時新聞網)