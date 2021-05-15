因應新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義市政府今天宣布社區大學及樂齡學習中心課程自即日起停止，令，東區國民運動中心自明天開始休館，待中央流行疫情指揮中心發布後再行開放。

教育處長林立生說，原則上家長與訪客不得進入校園，如有進入校園之必要，應嚴格落實佩戴口罩及實聯制登記，另，各國中小及市立體育場的室內場館因應二級警戒，即日起不開放外借。6月8日前的集會活動，延期辦理或停止辦理，如有辦理必要應配合戶外500人或室內100人為上限辦理。

林立生表示，目前市府已設置「防疫在家數位學習資源」專區，提供國中小學各年級各領域線上學習課程，萬一停課也不會中斷學習，學生及家長都能安心。

林立生強調，校園防疫落實要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動，教育處督學將不定期入校督察，另，家長應將子女在家中量測的體溫確實填列於「聯絡簿」，並於入班時交由老師查閱；校方協助於中午或適合時間量測體溫，校護需留意學生健康情形，各校校長應確實督導防疫作為。

(中時 )