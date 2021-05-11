華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，藍營點名綠委范雲扯防疫後腿，而范雲11日晚間則透過臉書回應，指有人在操作政治口水，並指所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。對此，藥師林士峰直言，時中部長，范雲立委Cue你了，是什麼樣的專業考量，讓您把已經不夠的7天不斷往5天、3天放寬呢？是哪個醫師提出的建議？

林士峰11日在臉書上表示，有人說這一次諾富特事件當中，中央流行疫情指揮中心日前宣布，從4月15日起調整國籍航空抵台班機機組員的檢疫措施，改為3天居家檢疫檢驗陰性後11天自主健康管理，是這次疫情一發不可收拾的原兇之一。

林士峰也發現，協調機師工會跟衛福部溝通的范雲立委，被視為這個破口最大的戰犯，而她也發表了自己的看法，「所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷」

林士峰指出，對於機組人員檢疫天數，柯文哲醫師在去年12月底，很明白的希望，如果是他，會要求14天，並且設專區管理。林士峰還向衛福部長陳時中喊喊話，「時中部長，范雲立委Cue你了，是什麼樣的專業考量，讓您把已經不夠的7天不斷往5天、3天放寬呢？是哪個醫師提出的建議？還請指揮官明示，有過就該懲處」。

林士峰也PO出范雲臉書貼文的截圖，並在圖中寫到，「上一回合陳時中V.S.鄭文燦結束，這一回合陳時中V.S.范雲準備開打」。

網友們也留言回應，「甩鍋了~走鐘接招」、「這鍋真好甩，那裡有？？」、「想知道今年度綠營政客們的甩鍋王得主是誰？」

有人說，這一次諾富特事件當中，中央流行疫情指揮中心日前宣布，從4月15日起調整國籍航空抵台班機機組員的檢疫措施，改為3天居家檢疫檢驗陰性後11天自主健康管理，是這次疫情一發不可收拾的原兇之一。 而協調機師工會跟衛福部溝通的范雲立委，被視為... 由藥師林士峰發佈於 2021年5月11日 星期二

(中時新聞網)