台灣本土確診個案持續增加，資深媒體人周玉蔻昨在疫情指揮中心公布確診數的兩小時前，自行在臉書公布確診數，引來外界批評。對此，國民黨立委葉毓蘭今在臉書上酸周玉蔻，「某位資深寶寶」擁有比官方還要更早更權威的資訊，儼然是御用的發言人。

葉毓蘭表示，這一年多以來，政府不斷的洗腦，告訴我們台灣的防疫讓我們成為舉世亂流中「唯一的福地」，人民還是知道，180、206這些數字背後代表著更恐怖的黑數，而政府不但沒有檢測量能，連確診病例的收治現在都已經出現卡卡，萬一後續各縣市自救的快篩站篩出更多確診病例後，該怎麼辦？

葉毓蘭說，有太多的問題，早就問過，不是被當成馬耳東風，就是派出「1450」來洗版；更離譜的是，當國民黨的地方首長與民代們為民眾提出質疑時，動輒祭出假消息條款來伺候，某位「資深寶寶」，卻擁有比官方還要更早更權威的資訊，儼然是御用的發言人。

葉毓蘭質疑，民間自行傳播的訊息比政府迅速具體，指揮中心的例行記者會竟連追認某些傳聞的能力都沒有；諸如，為何有那麼多國中生在會考前確診？為何政府從未證實哪場進香活動有人確診？而三總松山分院卻宣稱其護理師是在廟會感染？

葉毓蘭表示，現在都說萬流歸宗，都是英國變種病毒株，但是，蘆洲獅子會和萬華茶藝館的感染關係究竟誰先誰後，指揮中心已有最後定論了嗎？小心，當人民對政府的問號越來越多、越來越大時，殺傷力比印度變種病毒更大。

周玉蔻搶先公布確診數將挨罰？ 陳時中：請法制釐清

(中時 )