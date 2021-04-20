美股4大指數齊跌，台股今日小幅開低，早盤傳產、原物料個股賣壓出現，指數震盪狹盤，盤中IC設計跌深反彈、矽晶圓廠中美晶(5483)、合晶(6182)等強勢鎖在漲停板，喚醒多頭人氣，推升指數由黑翻紅並不斷向上攀高，終場上漲60.59點，收在全場最高17323.87點，續創歷史新高，成交值4396.69億元，OTC今日漲幅相對大盤強勢，收在213.62點，上漲2.14點，成交值為873.95億元。

證券分析師黃漢成指出，今日傳產股雖然有些震盪但仍算是強勢，電子股也開始跌深反彈，類股健康輪動中，台股尾盤收在最高，震盪向上的趨勢並未有所改變。明日觀盤重點在於資金是否重返電子股，IC設計是否持續反彈，及中小型電子能否續強，另外，傳產的鋼鐵及航運族群領頭羊角色有無改變。目前台幣仍維持升值的趨勢，從資金面來看，台股的訊號仍處於正面。

今日台積電收盤雖然又再度站回600元，不過，黃漢成說，目前均線反壓都在上面，法說會釋出的利多也無法助漲，後市保守以對。目前矽晶圓族群十分強勢，中美晶、合晶今日都收漲停，多頭趨勢未變，而IC設計跌深個股開始回穩，若明日能持續回彈，電子股有機會重新擔任市場主流。

盤面上，台積電未脫震盪整理格局，收在602元，小跌0.17%；矽晶圓人氣強強滾，中美晶、合晶今日都收漲停分別為190、52.9元，環球晶(6488)則收在875元，上漲5.29%；IC設計今日跌深反彈，聯發科盤中一度重返千元大關，今日收在998元，上漲3.63%；中鋼(2002)最後一單急拉，收在39元，上漲0.91%；航運股今日由散裝族群領軍上揚，四維航(5608)、新興(2605)等皆收在漲停板。

由籌碼面觀察，外資昨日在現貨市場小買、期貨市場回補空單約4000口，整體淨空單回到2.4萬口，屬偏多調整。若由技術面來看，今日低接買盤積極，台股震盪收最高，日KD指標維持高檔鈍化，量能若沒有太大變化，短線上應該還有高點可達。明日為期貨結算日，須要留意。在操作上，航運、鋼鐵及IC設計族群不妨留意。

(時報資訊)