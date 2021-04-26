在台積電、聯電、聯發科領軍，傳產的鋼鐵人、航運王也不落人後，長榮、陽明、萬海都亮燈漲停，金融股的開發金漲勢凶猛，電傳金齊漲的推升下，台北股市今(26日)開高走高，加權指數終場收在今日最高點17572.29點，大漲272.02點，再創歷史新高，成交值有4680億元。

受到聯電ADR上周五(23日)暴漲9.48%激勵，聯電開盤即一馬當先大漲3.5元，以60.5元開出，站上6字頭價位，並上攻至61.8元，創下近20年來新高價，終場收在今日最高61.8元，台積電ADR上漲2.86%，今日股價穩在600元以上，終場也收在今日最高點610元，上漲8元，扮演穩盤角色，聯發科股價也守住千元，盤中並創下1090元的歷史新高價，讓市值攀升至1.73兆元，超越鴻海，躍居台股第2位。

不僅電子權值股回神，鋼鐵、航運也持續吸引投資人目光，北美航線運價再創新高，帶動貨櫃三雄股價走揚，長榮、陽明、萬海股價都亮燈漲停，其中萬海已來到90.2元，距離百元大關指日可待，波羅的海綜合指數(BDI)也持續走揚，裕民、志信、中航、台航等散裝航運股也都攻上漲停價，鋼鐵股的新光鋼、海光、春雨、第一銅也都不遑多讓，紛紛見到漲停價位。

金融股今日也沒有休息，開發金旗下壽險、證券業績吸睛，吸引投資人搶進，股價觸及漲停價13.5元，成交量也爆出逾40萬張的大量，旗下有壽險公司的富邦金、國泰金、新光金等金控股也出現明顯漲勢。

(中時新聞網)