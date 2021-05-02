美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）的科技與國家安全專案資深研究員拉塞爾（Martijn Rasser）指出，由於中國大陸的半導體技術難以在短期內追上美國，其可能冒險進行武力犯台，以取得半導體生產重鎮台積電。

拉塞爾表示，半導體技術是全球技術競爭的基礎，存在於現代社會中的每一個角落；而世界上約70%的半導體由台灣和南韓製造，「控制晶片者將能主導21世紀」。無論美國前總統川普或現任總統拜登，都持續以各種手段，阻止相關技術和產品繼續流入中國大陸手中。

拉塞爾認為，由於中國大陸的相關技術難以在短時間內獲得大幅成長，但其經濟對半導體產品的需求又日益增加，可能讓北京政府鋌而走險，發兵入侵近在咫尺的台灣，以獲得相關產業的控制權。他警告，若北京政府得逞，其將獲得最先進的半導體製造能力，並藉此掌控全球市場，「比控制世界石油資源更有價值」。

除智庫專家外，美國參議員特本維爾（Tommy Tuberville）和前任美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）也呼籲全球盟友，應更加關注台灣半導體產業的關鍵地位，不能讓北京政府將其奪走。先前警告中國大陸可能在未來幾年內犯台的戴維森（Phil Davidson）上將，4月30日在卸下印太司令的離任演說中再次強調，中國大陸正採取「有害行為」，試圖將國際秩序轉為對自己有利；而走馬上任的新印太司令阿奎利諾（John Aquilino）上將，也在致辭時特別指名歡迎我海軍司令劉志斌上將。可見在全球半導體需求不斷增加下，美國已愈來愈重視台灣的安全。

(中時新聞網)