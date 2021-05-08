近來許多美國官員或智庫學者預估中共將在6年內出兵台灣的可能性極高。甚至有人認為明年北京冬季奧運至中共二十大之間，中共解放軍就會攻台。最近一期《經濟學人》雜誌封面更將台海視為當今「地表上最危險地方」，引起世界各國的關注。但是反觀國內股市照漲，歌舞昇平，完全不像是所謂的世界危險熱區。

相較於國際對台海局勢的擔憂，台灣人民對戰爭無感的強烈反差，形成一種有趣的現象，值得玩味。台灣人民對戰爭無感的原因很複雜，根據民意調查顯示有高達6成民眾認為當中共武力犯台時，美國會出兵協防台灣。也就是認為在美國的保護下，解放軍不敢輕舉妄動，戰爭的可能性極低。這樣的想法牽涉到兩種認知：第一，台灣對美國很重要，重要到美國必然會為台灣出兵；第二，美國的軍力足以嚇阻解放軍的軍事行動。這兩種認知在台灣許多媒體不斷的灌輸下，被許多人接受。

先不論這兩種認知與現實的差距有多少，這其中存在一些誤區。首先，這預設了地緣政治中的國家利益是固定且永恆不變的。事實上，一國的國家利益常常會隨著國際環境、國內政局、現實利益、國家實力等等因素做出調整。從過去美國為了「聯中制蘇」放棄中華民國，到最近戰略收縮下出現的「棄台論」主張，都可以見到國家利益的計算與順序上的變動。第二，關於美國的軍事優勢，姑且不論區域性軍事平衡的動態變化，也忽視了大國博弈整體盤算下的各種交易可能，例如在一些棄台言論中出現拿台灣交換中國對美國的債權，雖然看似荒謬，但是說明大國的交易籌碼不會只限於軍事對抗。

把台灣的戰爭與和平交給外人，危險的不是對於大國博弈的無知，更重要的是表現對於自我命運缺乏承擔的勇氣與責任感。民調也顯示，4成9民眾基本上對國軍有效防衛台灣的能力有信心，4成5沒信心。有信心的人只略多於沒信心的人。表示國人對國軍在中共犯台時是否能有效防衛台灣一事，基本上看法有所分歧，信心水準亟待提升。對國軍信心不高卻又不願意從軍或避戰，出現矛盾或無所作為的現象。

根據杜克大學的民調顯示，一旦兩岸發生戰爭，只有約2成3的國人表示願意抵抗。但有趣的是多數台灣民眾表示個人不會抵抗，但認為別人會抵抗的高達6成。再一次證明台灣人對自己國家的命運是缺乏責任感的，好像只要表態愛台灣，把兩岸和平的主張打為舔共投降主義，就完成所有的責任，剩下的是美國人或軍人的事。

心理學上有一種「道德謬誤」，指只要對某種政治正確或道德正確表態，就自認自己是正確的。可是實驗結果發現，這些自認站在道德制高點的人卻是最會犯道德錯誤的人。後現代的政治中言說取代行動，所有的行動在表態那一刻就全部結束。反核如此，台獨如此，愛台灣也是如此。台灣人的安全感不是來自於對現實正確的觀照，也不是追求和平的避戰，更不是來自強大精實的國防，而是我說我愛台灣，剩下的就聽天由命了的一種「豁達」。

（作者為大學退休教授）