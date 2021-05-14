全台新冠肺炎疫情不斷擴大，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者，引爆全國恐慌。衛福部部長陳時中12日在記者會上表示，「過去擔心疫苗打不完，但如今卻是擔心打不夠」，此話引起國民黨立委鄭正鈐警覺，認為此話暗藏「言外之意」，是否意味著接下來的疫苗將後繼無力？

鄭正鈐昨日（13）在臉書發表文章《擔心疫苗不夠打，陳時中的言外之意？》內文質疑，台灣近日接連爆發社區感染，第三級警戒在即，自費疫苗施打亦隨之暴增，但陳時中「現擔心疫苗不夠打」的「心內話」，卻讓人心驚膽跳，陳的言外之意，莫非意味著接下來的疫苗將後繼無力？

鄭正鈐表示，目前台灣有30.9萬劑AZ疫苗，第一批抵台的11.7萬劑疫苗，效期至6月底；第二批四月份抵台的19.2萬劑的疫苗，卻是5月底到期。而第1劑與第2劑疫苗施打須間隔8至12週，如果6月中以前沒有新的AZ疫苗進來，在4月中以後接種的民眾即將面臨沒有第2劑可打的問題。雖然指揮中心說，COVAX的下一批AZ疫苗預計在6月15日前到貨，約80萬劑，「但疫苗真的會及時抵台嗎？沒有人能保證。」

對此，鄭正鈐痛批，蔡政府的疫苗採購自始至終都是「機密」，不但簽約的內容都不能說，到貨的時程更是沒有確切答案。台灣是全球防疫的模範生，但也是全世界疫苗接種率的後段班。台灣目前AZ疫苗接種人數11萬2543人，接種率只有0.48%；而位列第一順序的醫護人員有33.2萬人，也只有5.1萬人接種，僅佔15%的接種率。

不僅如此，鄭正鈐更指出，雖然目前疫情的嚴峻提高許多民眾苗施打的意願，但根據YAHOO入口網站所做的民調，仍有超過5成的民眾並不會因此去打疫苗。這也顯示，即便台灣疫情急遽升溫，仍存在疫苗猶豫的現象。陳時中現在擔心疫苗不夠打，是害怕疫苗後繼無力，但陳更要擔心的是，如何化解台灣陷入的疫苗猶豫。

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(中時新聞網)